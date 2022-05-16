Дипломат розповіла, як Україні отримати репарації від росіян без рішення суду

Для цього достатньо правильного рішення Радбезу ООН

Український дипломат та заслужений юрист України Лана Зеркаль переконана, що Україна отримає репарації від Росії без судової тяганини та рішень. Для цього потрібна лише одна річ.

Про це вона повідомила в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою".

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За словами Зеркаль, щоб Росія почала виплачувати Україні репарації (відшкодування за розв'язану війну — ред.) достатньо резолюції Ради безпеки Організації об'єднаних націй (ООН).

"Репарації ми отримаємо безумовно, для цього навіть вироки судів непотрібні. Для цього потрібна резолюція Ради безпеки. І я дуже маю велику надію на те, що Росія буде позбавлена свого місця в Раді безпеки ООН, як країна, яка порушує засадничі правила цієї організації і безпосередньо її статут", — наголосила Лана Зеркаль.

Більш детально про те, що таке репарації і в яких випадках їх виплачують — читайте у нашому матеріалі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російську федерацію повинні змусити виплатити Україні контрибуцію — примусовий післявоєнний платіж, який повинна сплатити держава, яка зазнала поразки у війні. Після цього представник російської влади Олег Морозов почав відверто погрожувати Польщі війною.