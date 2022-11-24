ЗРК Patriot могут попасть в Украину через Польшу: на что способна легендарная система ПВО

Решение про поставки еще не принято

После очередного серьезного обстрела Украины Германия предложила Польше разместить на границе с Украиной MIM-104 Patriot — системы ПВО. Польша в ответ предложила альтернативу — обезопасить свою восточную границу и одновременно "закрыть" часть Украины, разместив ЗРК на западной границе нашей страны.

MIM-104 Patriot — зенитно-ракетный комплекс американского производства, используется как армией США, так и поставляется союзникам. Для его получения Украине необходимо разрешение Америки. Основная задача "Петриота" — перехват баллистических ракет.

В войсках США его приняли на вооружение в 1982 году и с тех пор совершенствовали. ЗРК состоит из ракеты и радарной системы.

Основные характеристики ЗРК Patriot:

Максимальная дальность перехвата цели — 80 км,

Минимальная дальность перехвата цели — 3 км,

Максимальная высота перехвата цели — 24 км,

Минимальная высота перехвата цели — 0,06 км,

Число одновременно обстреливаемых целей — 8,

Вероятность поражения цели — 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6),

Скорость ракеты — 3-5 махов (3675-6125 км/ч).

Отметим, что Польша проводит уже вторую фазу интеграции ЗРК в систему ПВО Польши "Висла", которую начали разворачивать еще до российской агрессии. Испытания ЗРК в ней прошли успешно в середине октября 2022.

Ранее "Телеграф" рассказывал про другие системы ПВО, которые получила Украина. Французский ЗРК Crotale настроен на сбитие целей врага на средних и малых высотах. Украинские силы ПВО в последней массированной атаке 23 ноября показали себя с хорошей стороны, сбив три четверти вражеских ракет.