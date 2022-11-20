Франция передала Украине мощные системы ПВО: что о них известно

Общий объем французской военной помощи Украине уже достиг 550 млн евро

Франция продолжает оказывать Украине военную помощь. В ноябре страна ЕС передала зенитные ракетные комплексы, которые помогут защитить небо от атак со стороны россии.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню раскрыл некоторые детали относительно переданной военной помощи. По его словам, Украина получила две батареи ЗРК Crotale и две ракетные системы залпового огня. Об этом сообщает BFMTV.

Что известно о ЗРК Crotale:

Crotale является зенитным ракетным комплексом малой дальности, который справляется с воздушными целями в диапазоне средних, малых и предельно малых высот. Разработан французской фирмой "Thomson-CSF/Matra" в 60-х годах. С момента создания его неоднократно модернизировали.

Характеристики:

Дальность стрельбы составляет от 500 до 10 000 метров;

Высота поражения — до 6 000 метров;

Количество ракет на ПУ: 8 штук;

Масса ракеты: 73 кг

Масса боевой части: 14 кг

Время полёта на дальность 8000 метров 10 секунд.

ЗРК Crotale

В целом за время войны украинские военные успели получить от Франции артиллерийские установки Caesar, противотанковые мины HDP-2A2, ракеты Milan и Mistral, около 60 бронетранспортеров VAB, приборы ночного видения и т.д. Кроме того, во Франции сейчас рассматривают запрос Киева о радиолокационных станциях.

Себастьен Лекорню также отметил, что Франция уже передала Украине военную помощь на 550 млн евро.

Напомним, что в США разработали беспилотник специально для Украины. Характеристик дрона остаются под секретом, раскрыты лишь некоторые из них.