Французские бронетранспортеры VAB уже на вооружении ВСУ: в чем их преимущества (видео)

Эти броневики считаются довольно устаревшими, но смысл их использовать бойцами ВСУ до сих пор есть

Франция является украинским партнером, который часто передает воинам Вооруженных сил Украины вооружение для борьбы с российскими захватчиками. Среди одной из оружейных партий они передали бронетранспортеры VAB собственного производства. Об их передаче Украине было объявлено в июне 2022 года и уже в июле они активно применялись украинскими военными.

В частности, в Интернете бойцы публикуют видео использования этих БТРов. Доподлинно неизвестно, сколько их имеет на вооружении ВСУ, но на одном из видео можно увидеть по меньшей мере несколько десятков.

Франция начала производить их с 1976 года, и с того момента VAB активно экспортируется в большое количество стран. Сейчас примерно такое количество броневиков в мире насчитывает 5000.

Véhicule de l’Avant Blindé, или просто VAB – это легкий бронетранспортер, который создавался под требования времени производства, а также с учетом того, что это будет массовая машина. Поэтому его главной задачей является только транспортировка бойцов в поле боя. Он способен перевозить до 10 человек в десантном отделении, которые десантируются через дверь в корме.

Базовая броня VAB защищает только от пуль легкого стрелкового вооружения, а в качестве вооружения – 12,7-мм пулемет в открытой турели с бронещитом. Также в базовой версии отсутствуют современные противоминные меры, как противоминные сиденья. К тому же машина может форсировать водные помехи вплавь.

С весом 14 тонн французский бронетранспортер создан по колесной формуле 4х4. Что необычно, если сравнить его с советскими БТРами того же времени с колесной формулой 8х8.

За время своего существования VAB прошел несколько модернизаций, во время которых он получил новую автоматическую трансмиссию, усиленные тормоза, автоматическую подкачку колес, а также усиление бронирования. Считать VAB современной военной техникой сложно. Однако сейчас Вооруженные Силы Украины нуждаются в значительном количестве бронетехники, поэтому помощь Франции актуальна.

Презентация одной из модификаций БТР

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