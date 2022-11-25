Директор Інституту світової політики, політичний експерт, автор книги "Гібридна війна" Євген Магда спеціально для "Телеграфа" роз’яснив політичне підґрунтя ситуації

Ситуація із ЗРК Patriot, яку Німеччина вирішила передати Польщі після чергового російського ракетного божевілля, а Польща вустами одразу кількох впливових осіб (міністра оборони Маріуша Блащака, прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, голови правлячої партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського) висловила готовність передати дані системи Україні, є показовою.

Про наявність систем Patriot за межами країн — членів НАТО мені, наприклад, не відомо. Можливо, таке відбувається на деяких американських базах, але не більше. І на цьому наголошує голова Міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, пояснюючи, чому ці ЗРК навряд чи опиняться в Україні.

Зрозуміло, що необхідно зберігати у таємниці військово-технічні характеристики цього виду озброєння. Як відомо і те, що такі системи точно знадобилися б нам для якіснішого закриття неба.

Водночас треба розуміти, що у Польщі тут – свій інтерес. Восени наступного року там відбудуться парламентські вибори. А правляча партія "Право та справедливість" взяла курс, зокрема, на вимогу репарацій з тієї ж Німеччини.

Очевидно, що їх вимагатимуть і від росії, але від ФРН почали вимагати раніше. І було б дивно, якби Блащак, Моравецький і Качинський, що належать до правлячої партії, з одного боку, вимагали від Берліна репарацій, з іншого – брали у нього "ракетний щит".

Тому польські політики зробили гарний жест. Але він, на жаль, не має шансів на втілення, тому що у питаннях збереження військово-технічних секретів НАТО є досить послідовним. І це, наприклад, зупиняє постачання Україні літаків, а не лише ЗРК.