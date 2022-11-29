"Помогать Украине столько, сколько нужно": главное из заявления НАТО после первого дня саммита в Бухаресте

В НАТО пообещали усилить поддержку Украины

В Бухаресте 29-30 ноября проходит саммит НАТО. По завершению первого дня участники успели обсудить несколько важных моментов.

На двухдневном саммите собрались министры иностранных дел стран членов Альянса. Также принять участие пригласили двух будущих членов НАТО — Швецию и Финляндию и представителей стран, желающих стать членами НАТО — Украины, Грузии, Боснии и Герцеговины.

Так, в первый день саммита участники, в частности, обсудили постоянные нападения рф на энергосистему Украины, которая приводит к отключению электричества во многих городах.. Кроме того, был обсужден вопрос помощи Украине в ремонте её энергетической инфраструктуры и защиты мирных жителей от ракетных угроз со стороны россии.

Министры иностранных дел в своем заявлении подчеркнули, что готовы усилить политическую и практическую поддержку Украины, а также заверили, что она будет продолжаться столько, сколько это будет необходимо. Ответственность за войну в Украине в НАТО полностью возложили на россию.

"Агрессия россии, в том числе ее настойчивые и бессовестные нападения на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру, лишает миллионы украинцев основных социальных услуг. Это повлияло на глобальные запасы продовольствия и поставило под угрозу наиболее уязвимые страны и народы мира", — говорится в заявлении Альянса.

Участники саммита осудили жестокое обращение российских военных в отношении украинских граждан, а также нарушения прав человека, такие как насильственная депортация, пытки и варварское обращение с женщинами, детьми и лицами, находящимися в уязвимом положении. В НАТО подчеркивают, что все лица, ответственные за военные преступления, понесут наказание. Также в Альянсе осудили всех, кто содействует данной агрессии.

Министры выразили солидарность с украинским правительством и народом и отдали дань уважения погибшим защитникам Украины. Участники заверили, что остаются непоколебимыми в своей приверженности к независимости Украины, а также ими было заявлено, что они не признают незаконные аннексии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Генеральный секретарь НАТО Столтенберг сделал ряд заявлений о войне в Украине.

Также мы сообщали о том, что в СМИ появилась информация о том, что Украина может быть близка к получению авиации от НАТО.