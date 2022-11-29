Последствия победы россии, цена для Европы и переговоры с кремлем: Столтенберг сделал ряд заявлений по Украине

Генсек считает, что за агрессию россии сейчас расплачивается весь мир, но кто-то деньгами, а кто кровью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, предупреждавший украинцев о тяжелой зиме, сделал ряд заявлений о войне в Украине, помощь Киеву в борьбе с агрессором, успехи Вооруженных украинских сил на фронте. В частности, генсек подчеркнул, что это в случае победы россии мира придется заплатить еще большую цену. По его мнению, после этого авторитарные лидеры разных стран получат "зеленый свет" для применения грубой силы, как это сейчас делает рф.

Как во вторник, 29 ноября, передает Европейская правда, соответствующие заявления Столтенберг озвучил во время своего очередного выступления на форуме в Бухаресте, организованном Институтом Аспена.

Среди ключевых заявлений генсека:

Если россия победит в войне с Украиной, то мировому сообществу придется заплатить еще большую цену, ведь авторитарные лидеры разных стран получат "зеленый свет" и будут применять грубую силу как захотят.

"Это сделает наш мир еще более опасным, а всех нас — еще более уязвимыми", — сказал он.

Союзники по НАТО доставили генераторы и запчасти, чтобы помочь Украине восстановить ее разрушенную энергетическую инфраструктуру.

"Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает трудные времена для многих домохозяйств в Европе". При этом он также заявил, что "мы все платим цену за войну россии против Украины. Та цена, которую мы платим — в деньгах, тогда как цена, которую платят украинцы — измеряется кровью", — подчеркнул генсек.

Для того чтобы переговорный процесс был успешным, украинцам нужны существенные победы на фронте.

"Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Но происходящее за столом переговоров напрямую связано с происходящим на поле боя. Поэтому, чтобы создать условия для длительного мира, мы должны убедиться, что Украина победит как суверенное независимое государство. Мы должны продолжать оказывать военную поддержку Украине", — подытожил Столтенберг.

Кроме того, по словам генерального секретаря, НАТО в планах НАТО по расширению своего присутствия по всей Восточной Европе, в частности на территориях от Черного моря до стран Балтии. Он убежден, что именно это может стать очередным сигналом для рф.

"В ответ на агрессию россии НАТО усиливает свое присутствие от Балтийского до Черного морей. Мы создали новые боевые группы, в том числе ту, которую возглавляет Франция здесь, в Румынии. Истребители из Канады также помогают обеспечить безопасность вашего неба, а американские ракеты Patriot повышают вашу обороноспособность. Это посылает четкий сигнал о том, что НАТО здесь", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Йенс Столтенберг прокомментировал дальнейшее развитие войны в Украине и дал прогноз, чего ждать дальше событий на фронте.