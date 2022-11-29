"Допомагати Україні стільки, скільки потрібно": головне із заяви НАТО після першого дня саміту в Бухаресті

У НАТО пообіцяли посилити підтримку України

У Бухаресті 29-30 листопада триває саміт НАТО. На завершення першого дня учасники встигли обговорити кілька важливих моментів.

На дводенному саміті зібралися міністри закордонних справ країн-членів Альянсу. Також взяти участь запросили двох майбутніх членів НАТО – Швецію та Фінляндію та представників країн, які бажають стати членами НАТО – України, Грузії, Боснії та Герцеговини.

Так, у перший день саміту учасники зокрема обговорили постійні напади росії на енергосистему України, яка призводить до відключення електрики в багатьох містах, повідомляє "СтранаUA". Крім того, було обговорено питання щодо допомоги Україні в ремонті її енергетичної інфраструктури та захисту мирних жителів від ракетних загроз з боку росії. Учасники запевнили, що залишаються непохитними у своїй прихильності до незалежності України, а також було заявлено, що вони не визнають незаконних анексій.

У НАТО ухвалили спільну заяву після першого дня саміту у Бухаресті. Основні моменти :

"Агресія росії та постійні напади на українську громадянську та енергетичну інфраструктуру позбавляють мільйони українців основних людських послуг". "Ми залишаємося непохитними у нашій прихильності до незалежності України і ніколи не визнаємо незаконні анексії росії". "Ми продовжимо і ще більше посилимо підтримку України і це робитимемо так довго, як це необхідно". "Союзники допомагатимуть Україні у ремонті її енергетичної інфраструктури та захисті її населення від ракетних атак". "Ми продовжуватимемо зміцнювати наше партнерство з Україною в міру того, як вона просуває свої євроатлантичні устремління". "Безпека Фінляндії та Швеції має безпосереднє значення для НАТО, зокрема під час вступу". "Ми підтверджуємо рішення, які ми ухвалили на бухарестському саміті 2008 року (про перспективу членства для України та Грузії — Ред .), і всі наступні рішення щодо Грузії та України".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Генеральний секретар НАТО Столтенберг зробив низку заяв про війну в Україні.

Також ми повідомляли, що в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Україна може бути близька до отримання авіації від НАТО.