"Допомагати Україні стільки, скільки потрібно": головне із заяви НАТО після першого дня саміту в Бухаресті
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У НАТО пообіцяли посилити підтримку України
У Бухаресті 29-30 листопада триває саміт НАТО. На завершення першого дня учасники встигли обговорити кілька важливих моментів.
На дводенному саміті зібралися міністри закордонних справ країн-членів Альянсу. Також взяти участь запросили двох майбутніх членів НАТО – Швецію та Фінляндію та представників країн, які бажають стати членами НАТО – України, Грузії, Боснії та Герцеговини.
Так, у перший день саміту учасники зокрема обговорили постійні напади росії на енергосистему України, яка призводить до відключення електрики в багатьох містах, повідомляє "СтранаUA". Крім того, було обговорено питання щодо допомоги Україні в ремонті її енергетичної інфраструктури та захисту мирних жителів від ракетних загроз з боку росії. Учасники запевнили, що залишаються непохитними у своїй прихильності до незалежності України, а також було заявлено, що вони не визнають незаконних анексій.
У НАТО ухвалили спільну заяву після першого дня саміту у Бухаресті. Основні моменти :
- "Агресія росії та постійні напади на українську громадянську та енергетичну інфраструктуру позбавляють мільйони українців основних людських послуг".
- "Ми залишаємося непохитними у нашій прихильності до незалежності України і ніколи не визнаємо незаконні анексії росії".
- "Ми продовжимо і ще більше посилимо підтримку України і це робитимемо так довго, як це необхідно".
- "Союзники допомагатимуть Україні у ремонті її енергетичної інфраструктури та захисті її населення від ракетних атак".
- "Ми продовжуватимемо зміцнювати наше партнерство з Україною в міру того, як вона просуває свої євроатлантичні устремління".
- "Безпека Фінляндії та Швеції має безпосереднє значення для НАТО, зокрема під час вступу".
- "Ми підтверджуємо рішення, які ми ухвалили на бухарестському саміті 2008 року (про перспективу членства для України та Грузії — Ред .), і всі наступні рішення щодо Грузії та України".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Генеральний секретар НАТО Столтенберг зробив низку заяв про війну в Україні.
Також ми повідомляли, що в ЗМІ з’явилася інформація про те, що Україна може бути близька до отримання авіації від НАТО.