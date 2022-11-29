Літаки все ж будуть? Україна близька до отримання військової авіації від НАТО

Українські пілоти вже освоїли іноземну авіацію, проте поки що у постачаннях такої техніки немає

Представники країн-учасниць НАТО можуть змінити свою думку щодо надання Україні бойової авіації. Серед інших варіантів літаків, які можуть "презентувати" нашій армії, озвучуються або радянські МіГ-29, або американські винищувачі F-16. Поліпшення технічного постачання українських Повітряних Сил здатне позитивно вплинути на перебіг повномасштабної війни з росією.

Інформацію про можливе поновлення переговорів щодо передачі авіації повідомляє Bloomberg, посилаючись на особисті джерела. Журналісти зазначають, що Заходу варто підтримати Україну саме в плані повітряної оборони, враховуючи ракетні атаки з боку рф, які стали частішими і масованішими.

Якщо українські військовослужбовці отримають інструменти, що дають змогу закрити небо над країною, це може стимулювати схилити представників Кремля до проведення переговорів. Озвучуються навіть ймовірні терміни початку такого діалогу — весна 2023 року; проте все залежить від подальшого розвитку ситуації на фронті.

Також Bloomberg пише, що західні партнери України працюють над тим, щоб загалом покращити підтримку протиповітряної оборони в нашій країні.

"Швидше за все, він [Зеленський] отримає велику кількість високоякісних ракетних систем класу "повітря-земля", таких як чудовий "Залізний купол" (спільно розроблений США та Ізраїлем), батареї НАТО Patriot (які також проходять уздовж польського кордону) і, можливо, тактичні винищувачі", — пише видання.

Якщо НАТО не піде на жодний із озвучених кроків, війну навряд чи вдасться дуже швидко переломити у бік України.

Про ймовірні терміни отримання американських винищувачів воїнами ЗСУ розповідав і відомий волонтер Тарас Чмут.

Також "Телеграф" розповідав, які далекобійні ракети може отримати Україна від Ізраїлю. Зазначимо, що спочатку офіційний Єрусалим відмовився допомагати нашій армії озброєнням.