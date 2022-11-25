Стало відомо про роль Китаю у зриві передачі Україні польських літаків МіГ-29

Пекін нібито був занепокоєний провокуванням Заходу і намагався запобігти ядерній війні на планеті.

Китай може бути одним з учасників переговорів по передачі Україні польських літаків МіГ-29. Саме через тиск Пекіна на Вашингтон у березні цього року угода зірвалась.

Таку думку у своїй статті для журналу The Spectator висловив британський журналіст, історик і письменник Оуен Метьюз. Він згадує, що позиція США щодо передачі літаків кардинально змінилась буквально за день.

"Пекін знав про плани Росії щодо військової операції. Але росіяни представили майбутню війну як "обмежену операцію з повернення втраченої російської провінції і возз'єднання Росії в історичних межах", — пише журналіст, зазначаючи, що спроба РФ захопити Київ заскочила Китай зненацька. З посиланнями на джерела журналіст повідомляє, що попри дипломатичну підтримку Кремля, Пекін був занепокоєний провокуванням Заходу і допускав, що масштабним вторгненням РФ викличе серйозний конфлікт із Заходом.

Зокрема, тривогу Пекіна викликали ядерні погрози, які озвучив Володимир Путін 27 лютого — через 3 дні після початку так званої "спецоперації". Тоді ж Китай поставив за мету уникнути цієї ядерної ескалації та попри все досягти припинення вогню.

Передача Україні літаків від однієї з країн НАТО в цій ситуації не сприяла розрядці. По суті це могло стати кроком до участі Альянсу у конфлікті.

"Вашингтон і Пекін домовилися що, якщо США зупинять угоду щодо МіГів, то Китай зробить усе можливе, щоб розрядити ядерну загрозу Путіна на оперативному рівні. І це спрацювало", – пише Метьюз з посиланням на джерела в Китаї.

Також журналіст підкреслив, що у вересні на зустрічах голови МЗС КНР з керівництвом НАТО з боку китайської сторони звучали обіцянки серйозно натиснути на Кремль у питанні використання ядерної зброї. НАТО ж запевнило, що не передаватиме Україні стратегічне озброєння.

"Пекін сподівається покращити відносини з НАТО та Європою та покласти край кривавій і марній війні, яку його союзник Путін розпочав так необачно. В Україні Китай, за словами джерела, остаточно позиціонує себе як останню надію на мир у цьому світі. З цим можуть не погодитися українці, яких, ймовірно, попросять пожертвувати землею заради миру", – резюмує британський журналіст.

Зазначимо, що на цьому фоні міністр оборони Великобританії Бен Воллес виступив із заявою, де рекомендує ЗСУ використати перевагу над супротивником та зберегти динаміку наступу взимку. Він підкреслив, що українці куди більш мотивовані та підготовлені, а тому мають продовжувати наступ, поки російські війська розміщуються без відповідного забезпечення та деморалізовані.

Варто зазначити, що окрім Польщі бажання поставляти Україні радянські літаки МіГ-29 ще влітку заявляла Словаччина, однак інформації щодо реальних поставок наразі немає.

Втім, експерти не виключають, що Україна може отримати від США куди новіші F-15 та F-16. Американці вже виділили для навчання українських пілотів 100 млн доларів.