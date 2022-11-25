Стало известно о роли Китая в срыве передачи Украине польских самолетов МиГ-29

Пекин якобы был обеспокоен провоцированием Запада и пытался предотвратить ядерную войну на планете.

Китай может быть одним из участников переговоров по передаче Украине польских самолетов МиГ-29. Именно из-за давления Пекина на Вашингтон в марте этого года соглашение сорвалось.

Такое мнение в своей статье для журнала The Spectator высказал британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэтьюз. Он вспоминает, что позиция США по передаче самолетов кардинально изменилась буквально за день.

"Пекин знал о планах России по военной операции. Но россияне представили предстоящую войну как "ограниченную операцию по возвращению утраченной российской провинции и воссоединению России в исторических пределах", — пишет журналист, отмечая, что попытка РФ захватить Киев застала Китай врасплох. Ссылаясь на источники, журналист сообщает, что, несмотря на дипломатическую поддержку Кремля, Пекин был обеспокоен провоцированием Запада и допускал, что масштабным вторжением РФ вызовет серьезный конфликт с Западом.

В частности, тревогу Пекина вызвали ядерные угрозы, озвученные Владимиром Путиным 27 февраля — через 3 дня после начала так называемой "спецоперации". Тогда же Китай задался целью избежать этой ядерной эскалации и при всем том достичь прекращения огня.

Передача Украине самолетов от одной из стран НАТО в этой ситуации не способствовала разрядке. Это, по сути, могло стать шагом к участию Североатлантического союза в конфликте.

"Вашингтон и Пекин договорились, что если США остановят соглашение по МиГам, то Китай сделает все возможное, чтобы разрядить ядерную угрозу Путина на оперативном уровне. И это сработало", – пишет Мэтьюз со ссылкой на источники в Китае.

Также журналист подчеркнул, что в сентябре на встречах главы МИД КНР с руководством НАТО со стороны китайской стороны звучали обещания серьезно оказать давление на Кремль в вопросе использования ядерного оружия. НАТО заверило, что не будет передавать Украине стратегическое вооружение.

"Пекин надеется улучшить отношения с НАТО и Европой и положить конец кровавой и бесполезной войне, которую его союзник Путин начал так опрометчиво. В Украине Китай, по словам источника, окончательно позиционирует себя как последнюю надежду на мир в этом мире. С этим могут не согласиться украинцы, которых, вероятно, попросят пожертвовать землей ради мира", – резюмирует британский журналист.

Отметим, что на этом фоне министр обороны Великобритании Бен Уоллес выступил с заявлением, где рекомендует ВСУ использовать преимущество над противником и сохранить динамику наступления зимой. Он подчеркнул, что украинцы куда более мотивированы и подготовлены, поэтому должны продолжать наступление, пока российские войска размещаются без соответствующего обеспечения и деморализованы.

Следует отметить, что кроме Польши желание поставлять Украине советские самолеты МиГ-29 еще летом заявляла Словакия, однако информации о реальных поставках пока нет.

Впрочем, эксперты не исключают, что Украина может получить от США куда более новые F-15 и F-16. Американцы уже выделили для обучения украинских пилотов 100 млн. долларов.