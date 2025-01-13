Мав російський паспорт: що відомо про чоловіка Ольги Фреймут і як він виглядає

Зараз чоловік телеведучої не з'являється на публіці

Ольга Фреймут була однією з найяскравіших ведучих на українському телебаченні, допоки не завершила свою кар'єру. Зараз вона викладає етикет і періодично ділиться моментами зі свого життя. Водночас телеведуча дуже рідко показує свого чоловіка та живе в Лондоні.

Обранцем Ольги Фреймут є Володимир Локотко, колишній генеральний директор "Нового каналу". Що про нього відомо — розповість "Телеграф".

Чоловік Ольги Фреймут — Володимир Локотко

Володимир Локотко народився у 1976 році у Казахстані. Вивчав міжнародну економічну статистику у московському виші. Також закінчив навчання у школі телебачення. Певний час Володимир працював в компанії "Газпром Медіа", але там справи йшли не дуже добре.

Тож Локотко перебрався в Україну і влаштувався в інвестиційно-консалтингову компанію East One олігарха Віктора Пінчука. Там він керував інвестиціями та розвитком медіа свого власника. Невдовзі чоловіку запропонували посаду генерального директора Нового каналу.

Володимир Локотко був гендиректором Нового каналу, фото Нового каналу

У 2014 році, після анексії Росією Криму та початку збройної агресії на Донбасі, Новий канал продовжив трансляцію ворожого продукту. Зокрема, серіалів "Воронины", "Папины дочки", "Счастливы вместе" та інших. Громадяни почали обурюватися такій політиці медіа, тож згодом Локотко взяв курс на створення українських телепрограм. Так, з'явились проєкти "Шоумастгоуон", "Вар'яти", "Серця трьох", "Половинки", "Від пацанки до панянки", "Київ вдень та вночі".

Володимир Локотко на робочому місці, фото Нового каналу

Володимир Локотко, фото з мережі

А от співпраця Локотка з Фреймут була не надто успішною. Чоловік придбав для Ольги дорогий американський формат шоу Еллен Дедженерес, у якому ведуча повинна жартувати, спілкуватись з гостями та влаштовувати різні ігри. В Україні проєкт назвали "Оля", однак він мав дуже низькі рейтинги та погані відгуки від глядачів. Тому програму закрили.

Роман Локотка і Фреймут

У інтерв'ю Ольга розповідала, що їхній роман з Локотко почався, коли вона вже перейшла на "1+1". За словами телеведучої, багато жінок мріяли про стосунки з продюсером і навіть почали носити короткі спідниці, щоб йому сподобатись.

Фреймут зазначала, що одразу відчула симпатію до Локотка, хоча стосунки між ними склались не одразу. Згодом Ольга почала працювати на "1+1", тому вони спілкувались як колеги і друзі. До того ж вона мала у той час інші стосунки.

Володимир Локотко і Ольга Фреймут, фото: Jet Setter

Все змінив один містичний випадок, коли телеведуча відвідувала могилу Габріель Шанель у Швейцарії. Вона звернулась до покійної модельєрки зі словами: "Габріель , Будь моєю хресною". У той день Володимир написав телеведучій, хоча вони певний час не спілкувались. Відтоді і почалися їхні стосунки.

Локотко і Фреймут проводять час разом, фото з мережі

У 2016 році у пари народився син Валерій, а ще через рік — донька Євдокія. Тоді ж Фреймут вийшла заміж за Локотка. Пресі Ольга не одразу розголошувала свого обранця. Вона зробила це після народження двох дітей. Так, родина телезірки суттєво збільшилась.

Фреймут, Локотко, діти - Злата Мітчелл, Євдокія і Валерій, фото з мережі

Після початку повномасштабного вторгнення Фреймут разом з дітьми виїхала до Великої Британії. Старша донька телеведучої — Злата Мітчелл — живе і навчається у США. А от чи виїхав з ними Локотко, невідомо. Ольга рідко поширює спільні з ним світлини. У грудні 2022 році Локотко залишив роботу у Starlight Media.

Фреймут, Локотко, діти - Злата Мітчелл, Євдокія і Валерій, фото з мережі

Фреймут, Локотко, донька Євдокія і син Валерій

Телеведуча зазначала, що раніше у її чоловіка було російське громадянство, але він подавався, щоб отримати українське. Але через початок вторгнення росіян процес затягнувся. Зараз Локотко є громадянином Казахстану, адже народився у цій країні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Ольга Фреймут натрапила на агресивного чоловіка у Варшаві. Він поводив себе неадекватно.