Имел российский паспорт: что известно о муже Ольги Фреймут и как он выглядит

Сейчас муж телеведущей не появляется на публике

Ольга Фреймут была одной из самых ярких ведущих на украинском телевидении, пока не завершила свою карьеру. Сейчас она преподает этикет и периодически делится моментами из своей жизни. В то же время телеведущая очень редко показывает своего мужа и живет в Лондоне.

Избранником Ольги Фреймут является Владимир Локотко, бывший генеральный директор "Нового канала". Что о нем известно – расскажет "Телеграф".

Муж Ольги Фреймут — Владимир Локотко

Владимир Локотко родился в 1976 году в Казахстане. Изучал международную экономическую статистику в московском вузе. Также закончил обучение в школе телевидения. Одно время Владимир работал в компании "Газпром Медиа", но там дела обстояли не очень хорошо.

Локотко перебрался в Украину и устроился в инвестиционно-консалтинговую компанию East One олигарха Виктора Пинчука. Там он руководил инвестициями и развитием СМИ своего владельца. Вскоре мужчине было предложено должность генерального директора Нового канала.

Владимир Локотко был гендиректором Нового канала, фото Нового канала

В 2014 году, после аннексии Россией Крыма и начала вооруженной агрессии в Донбассе, Новый канал продолжил трансляцию вражеского продукта. В частности, сериалов "Воронины", "Папины дочки", "Счастливы вместе" и других. Граждане начали возмущаться такой политике медиа, поэтому Локотко взял курс на создание украинских телепрограмм. Так, появились проекты "Шоумастгоуон", "Вар'яти", "Серця трьох", "Половинки", "Від пацанки до панянки", "Київ вдень та вночі".

Владимир Локотко на рабочем месте, фото Нового канала

Владимир Локотко, фото из сети

А вот сотрудничество Локотко с Фреймут было не слишком успешным. Мужчина приобрел для Ольги дорогой американский формат шоу Эллен Дедженерес, где ведущая должна шутить, общаться с гостями и устраивать разные игры. В Украине проект назвали "Оля", однако у него были очень низкие рейтинги и плохие отзывы от зрителей. Потому программу закрыли.

Роман Локотко и Фреймут

В интервью Ольга рассказывала, что их роман с Локотко начался, когда она уже перешла на "1+1". По словам телеведущей, многие женщины мечтали об отношениях с продюсером и стали носить короткие юбки, чтобы ему понравиться.

Фреймут отмечала, что сразу почувствовала симпатию к Локотко, хотя отношения между ними сложились не сразу. Затем Ольга начала работать на "1+1", поэтому они общались как коллеги и друзья. К тому же у нее были на то время другие отношения.

Владимир Локотко и Ольга Фреймут, фото: Jet Setter

Все изменил один мистический случай, когда телеведущая посещала могилу Габриэль Шанель в Швейцарии. Она обратилась к покойному модельеру со словами: "Габриэль, Будь моей крестной". В тот день Владимир написал телеведущей, хотя они некоторое время не общались. С этого времени и начались их отношения.

Локотко и Фреймут проводят время вместе, фото из сети

В 2016 году у пары родился сын Валерий, а через год — дочь Евдокия. Тогда же Фреймут вышла замуж за Локотко. Прессе Ольга не сразу разглашала своего избранника. Она сделала это после рождения двоих детей. Так, семья телезвезды существенно увеличилась.

Фреймут, Локотко, дети — Злата Митчелл, Евдокия и Валерий, фото из сети

После начала полномасштабного вторжения Фреймут вместе с детьми уехала в Великобританию. Старшая дочь телеведущей – Злата Митчелл – живет и учится в США. А вот выехал ли с ними Локотко, неизвестно. Ольга редко распространяет общие с ним фотографии. В декабре 2022 года Локотко оставил работу в Starlight Media.

Фреймут, Локотко, дети — Злата Митчелл, Евдокия и Валерий, фото из сети

Фреймут, Локотко, дочь Евдокия и сын Валерий, фото из сети

Телеведущая отмечала, что раньше у ее мужа было российское гражданство, но он подавался, чтобы получить украинское. Из-за начала вторжения россиян процесс затянулся. Сейчас Локотко — гражданин Казахстана, ведь родился в этой стране.

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