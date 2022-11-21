Якщо треба, дістане до москви: які ракети Ізраїль може передати Україні

На озброєнні Ізраїлю стоять потужні зразки озброєнь

Як заявив голова Ради з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата під час виступу на форумі в Бахрейні, якщо Тегеран розпочне постачання балістичних ракет для російської армії, в Україну вирушать високоточні балістичні ракети від Ізраїлю.

Хоча й не уточнювалося, чи мали на увазі саме ізраїльське ракетне озброєння, ймовірність цього висока, тож "Телеграф" розібрався в тому, які ракети з Ізраїлю можуть надійти в Україну.

Єрихон – дістане до Москви

Ракетний комплекс "Єрихон" став першою подібною зброєю власного виробництва для Ізраїлю та надійшов на озброєння ще у 1970-х роках. З того часу ракета покращувалася, так що на сьогодні є ракети єрихон-1, 2 і 3, що мають різні тактико-технічні дані.

Наприклад, Єрихон-1 є ракетою вагою понад 6 тонн, здатну нести від 450 до 600 кг вибухової речовини на дальність до 500 км, чого достатньо для удару по Москві по самій прямій траєкторії при пуску з кордону в Чернігівській області.

Водночас ракета виробництва 70-х років вкрай неточна і може вдарити за сотні метрів від цілі, тобто назвати її високоточною – не можна, а отже найімовірніше йдеться про іншу ракету.

Наступний претендент — це ракета Єрихон-2, розроблена в середині 80-х років. Вона здатна нести не менше тонни вибухівки за загальної ваги 26 тонн і летіти на дальність від 1500 до 3500 кілометрів. Але, як і з Єрихон-1, вона також не претендує на звання "високоточної" і може вдарити в коло 200-300 метрів від цілі, а значить, також відпадає.

Єрихон-3, мабуть, найзагадковіша ізраїльська ракета, так навіть оцінка її дальності варіюється від 2000 до чи не 11 500 км, стартова вага приблизно 30 тонн і маса вибухової речовини знову ж таки не нижче 1 тонни. При цьому, оскільки ракета прийнята на озброєння у 2005 році, вона явно точніша за своїх попередників і якраз може претендувати на звання високоточної зброї, яка може отримати Україну.

Щоправда, кількість ракет Єрихон-3 знову ж таки невідома і варіюється від 30 до 100 одиниць.

Майже HIMARS – ракета LORA

Ракетний комплекс LORA — найновіша у складі Ізраїлю і була прийнята на озброєння одночасно з Єрихон-3, але про неї відомо більше, оскільки знаходиться на озброєнні ЗС Азербайджану і застосовувалася під час конфлікту в Нагірному Карабаху. Тоді нею було вражено міст.

Оскільки точність ураження мети доходить до 10 метрів, комплекс є високоточною зброєю, фактично рівною HIMARS, з бойовою частиною від 200 до 600 кг і здатний летіти до 430 км. Все це робить LORA фактично повним аналогом американського РСЗВ у лавах ЗСУ, щоправда, дальності дістати до Москви у нього вже не вистачить.

Попри відсутність офіційної інформації, Ізраїль уже давно допомагає Україні військовою технікою та зброєю.