Літаки будуть, але є нюанс: експерт розповів, коли Україна отримає американські F-15 та F-16

США хочуть посилити Україну знайомою для ЗСУ технікою

Попри те, що США виділили близько 100 мільйонів доларів на те, щоб навчити українських пілотів керувати літаками свого виробництва, проте наразі ставка робиться на пошук та передачу зразків, з якими ПС ЗСУ вже мали справу.

Про це розповів військовий експерт та керівник Defense Express Сергій Згурець в ефірі передачі "Орестократія" шеф-редактора порталу OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Він зазначив, що українські пілоти готові освоювати будь-які літаки, включаючи F-15 та F-16.

"F-15 — це як танк, а F-16 — це така легка БМП. З огляду на протяжність нашої території я є шанувальником F-15 останніх версій, які можуть працювати і по землі, і по повітрю. Це як повітряний HIMARS — може робити все. F-16 – машина поширена, їх багато, їх легко обслуговувати, вони є у поляків. Це вже, власне, така робоча конячка. І зазвичай потрібна пара F-15 та F-16", — зазначив він.

Згурець підкреслив, що українська сторона у своїх запитах писала про обидві ці моделі, а США хоч і не заперечували, але все ж таки роблять ставку на пошук варіантів з передачі техніки радянського виробництва на кшталт Су-27 і МіГ-29, а також запчастин до них.

Експерт додав, що рано чи пізно американські літаки прибудуть до України, але це буде, коли Київ та Вашингтон вийдуть на новий формат взаємодії. Однак, за його словами, складається враження, ніби на Заході вважають, що українці добре справляються і з тою "солянкою озброєнь", яка вже була передана.

"Нам це вдається, але потужніша зброя — більше класного результату, що демонструють HIMARS", — зазначив Згурець, додавши, що і ці установки були зроблені ще в 80-х роках.

Нагадаємо, раніше Згурець розповідав про те, чому росіяни могли використовувати для обстрілу Києва крилату ракету з муляжем ядерної боєголовки.