Недбальство чи підступний план: навіщо росія запустила по Києву ракету з муляжем ядерної боєголовки

Запуск ракети з імітатором ядерної боєголовки у будь-якому випадку є провокацією.

Під час масованого ракетного удару по Україні 17 листопада росіяни запустили дуже цікаву ракету, особливість якої полягала в тому, що замість бойової частини її оснастили муляжем ядерної боєголовки. На думку експертів, причин для запуску подібної ракети могло бути відразу кілька.

Як розповів військовий експерт та керівник Defense Express Сергій Згурець в ефірі передачі "Орестократія" шеф-редактора порталу OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Ми говоримо поки що про разовий випадок щодо ракети, збитої над Києвом. Це Х-55, вона не мала бойової частини, замість неї був поставлений імітатор ядерної бойової частини", — зазначив він.

На його переконання, справжні причини запуску такої зброї невідомі, проте є кілька варіантів, чому це могло статися.

Згурець зазначає, що це могло бути розпорядження кремля, який поставив завдання запустити певну кількість ракет. Якщо в запасі їх не знайшлося в потрібній кількості, то росіянам довелося дістати із запасів ті, які були, а потім дати звіт про виконання завдання.

Друга версія полягає в тому, що ця ракета проходила за маршрутом, який росіяни хотіли відстежити особливо уважно і намагалися визначити телеметрію на певній ділянці. Експерт нагадав, що всі крилаті ракети мають свій маршрут, і він може бути досить складним.

Згідно з третьою версією, на ракету могли б встановити якийсь модуль, здатний придушувати РЛС на своєму маршруті, однак це означає, що за розміром він був би порівняний з ядерною бойовою частиною, на місце якої його встановили.

У будь-якому випадку, зазначає експерт, подія є провокацією, оскільки ракета могла бути ідентифікована фахівцями зі США та Європи як потенційний носій ядерної боєголовки. У такому разі росіянам могла бути цікава реакція Заходу на її запуск, зокрема щодо того, чи здатні там її побачити і відрізнити від ракет з конвенційною бойовою частиною.

"Версій багато, але повторююсь — це поки що разовий випадок, який може бути від повного російського "розгільдяйства" до якогось підступного плану з тестуванням європейців та американців на проліт потенційної ракети з ядерної БЧ", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповів, чому росіяни скоротили інтенсивність застосування дронів іранського виробництва і став частіше використовувати крилаті ракети.