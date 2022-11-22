Разгильдяйство или коварный план: зачем россия запустила по Киеву ракету с муляжом ядерной боеголовки

Запуск ракеты с имитатором ядерной боеголовки в любом случае является провокацией

Во время массированного ракетного удара по Украине 17 ноября, россияне запустили крайне любопытную ракету, особенность которой состояла в том, что вместо боевой части ее оснастили муляжом ядерной боеголовки. По мнению экспертов причин для запуска подобной ракеты могло быть сразу несколько.

Как рассказал военный эксперт и руководитель Defense Express Сергей Згурец в эфире передачи "Орестократия" шеф-редактора портала OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Мы говорим пока о разовом случае, касающемся ракеты, сбитой над Киевом. Это Х-55, она не имела боевой части, вместо нее был поставлен имитатор ядерной боевой части", — отметил он.

По его убеждению, настоящие причины запуска такого оружия неизвестны, однако есть несколько вариантов того, почему это могло случиться.

Згурец отмечает, что это могло быть распоряжение кремля, который поставил задание запустить определенное количество ракет. Если в запасе их не нашлось нужного количества, то россиянам пришлось достать из запасов те, которые были, а затем отчитаться о выполнении задачи.

Вторая версия заключается в том, что эта ракета проходила по маршруту, которую россияне хотели отследить особенно внимательно и пытались определить некую телеметрию на определенном участке. Эксперт напомнил, что все крылатые ракеты имеют свой маршрут и он может быть достаточно сложным.

Согласно третьей версии, на ракету могли бы установить какой-то модуль, способный подавлять РЛС на своем маршруте, однако это значит, что по размеру он был бы сравним с ядерной боевой частью, на место которой его установили.

В любом случае, отмечает эксперт, происшествие является провокацией, поскольку ракета могла быть идентифицирована специалистами из США и Европы, как потенциальный носитель ядерной боеголовки. В таком случае россиянам могла быть интересна реакция Запада на ее запуск, в частности в плане того, способны ли там ее увидеть и отличить от ракет с конвенциональной боевой частью.

"Версий много, но повторяюсь – это пока разовый случай, который может быть от полного российского "разгильдяйства" до какого-то коварного плана с тестированием европейцев и американцев на пролет потенциальной ракеты с ядерной БЧ", — отметил он.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, почему россияне сократили интенсивность применения дронов иранского производства и стал чаще использовать крылатые ракеты