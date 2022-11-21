У Польщі зробили несподівану заяву у справі про ракету, яка впала у Пшеводові

Участь українських експертів суперечила б процедурі та інтересам слідства

Польська прокуратура не дасть згоди на участь українських експертів у розслідуванні вибуху, що трапився у селі Пшеводів, неподалік кордону з Україною.

Як повідомляє видання Rzeczpospolita, причиною відмови називають відсутність юридичної можливості залучення української сторони до розслідування інциденту. Крім того, це суперечило б процедурі та інтересам слідства, оскільки розглядаються всі можливі версії, включаючи ту, за якою ракета, що впала на територію Польщі, могла бути українською ракетою ППО.

Зазначається, що деякі політики вводять громадськість в оману, говорячи, що до розслідування вже приєдналися українські та американські експерти. Насправді це не відповідає дійсності.

18 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українські експерти вже розпочали роботу на місці падіння ракети. Однак, як повідомляє Rzeczpospolit, українські слідчі не проводили жодних процесуальних дій, а прибули до Пшеводіву наприкінці перевірки та лише побачили уламки ракет та воронку.

Також державний секретар канцелярії президента Польщі Якуб Кумох заявляв, що у Пшеводові працює польсько-американська слідча група та що українці також попросили доступ до розслідування. У разі згоди з їхніх сторін Україна зможе отримати доступ. Але, за словами Rzeczpospolit, американських експертів зовсім не було на місці.

У виданні пояснили, що рішення про розслідування та його напрямки ухвалює виключно польська прокуратура. Навіть голова Бюро національної безпеки Яцек Півночі визнав, що участь українських спостерігачів є можливою, але водночас це не означає, що вони братимуть участь. Він пояснив, що "для цього необхідне дотримання справедливості та суміжних процедур".

Участь української сторони була б можливою через міжнародну комісію з розслідування. Однак її ще не створено.

Нагадаємо, що голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Півночі з огляду на докази, надані НАТО та Сполученими Штатами, заявив, чия ракета впала на території польського Пшеводова.