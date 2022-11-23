Самолеты будут, но есть нюанс: эксперт рассказал, когда Украина получит американские F-15 и F-16

США хотят усилить Украину знакомой для ВСУ техникой

Несмотря на то, что США выделили около 100 миллионов долларов на то, чтобы научить украинских пилотов управлять самолетами своего производства, однако в настоящее время ставка делается на поиск и передачу образцов, с которыми ВС ВСУ уже имели дело.

Об этом рассказал военный эксперт и руководитель Defense Express Сергей Згурец в эфире передачи "Орестократия" шеф-редактора портала OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Он отметил, что украинские пилоты готовы осваивать любые самолеты, включая F-15 и F-16

"F-15 – это как танк, а F-16 – это такая легкая БМП. Учитывая протяженность нашей территории я являюсь поклонником F-15 последних версий, которые могут работать и по земле, и по воздуху. Это как воздушный HIMARS – может делать все. F-16 – машина распространенная, их много, их легко обслуживать, они есть у поляков. Это уже, собственно, такая рабочая лошадка. И обычно нужна пара F-15 и F-16", — отметил он.

Згурец подчеркнул, что украинская сторона в своих запросах писала об обоих этих моделях, а США хоть и не возражали, но все же делают ставку на поиск вариантов по передаче техники советского производства вроде Су-27 і МиГ-29, а также запчастей к ним.

Эксперт добавил, что рано или поздно американские самолеты прибудут в Украину, но это будет, когда Киев и Вашингтон выйдут на новый формат взаимодействия. Однако, по его словам, создается впечатление, будто на Западе считают, что украинцы хорошо справляются и с той имеющейся "солянкой вооружений", которая уже была передана.

"Нам это удается, но более мощное оружие – больше классного результата, что демонстрируют HIMARS", — отметил Згурец, добавив, что и эти установки были произведены еще в 80-х годах.

Напомним, ранее Згурец рассказывал о том, почему россияне могли использовать для обстрела Киева крылатую ракету с муляжом ядерной боеголовки.