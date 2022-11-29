Самолеты все же будут? Украина близка к получению военной авиации от НАТО - СМИ

Украинские пилоты уже освоили иностранную авиацию, однако пока в поставках такой техники нет

Представители стран-участник НАТО могут изменить свое мнение насчет предоставления Украине боевой авиации. Среди прочих вариантов самолетов, которые могут "презентовать" нашей армии, озвучиваются либо советские МиГ-29, либо американские истребители F-16. Улучшения технического снабжения украинских Воздушных Сил способно позитивно повлиять на ход полномасштабной войны с россией.

Информацию о возможном возобновлении переговоров насчет передачи авиации сообщает Bloomberg, ссылаясь на личные источники. Журналисты отмечают, что Западу стоит поддержать Украину именно в плане воздушной обороны, учитывая усилившиеся ракетные атаки со стороны рф.

Если украинские военнослужащие получат инструменты, позволяющие закрыть небо над страной, это может стимулировать склонить представителей Кремля к проведению переговоров. Озвучиваются даже вероятные сроки начала подобного диалога — весна 2023 года; однако все зависит от дальнейшего развития ситуации на фронте.

Также Bloomberg пишет, что западные партнеры Украины работают над тем, чтобы в целом улучшить поддержку противовоздушной обороны в нашей стране.

"Скорее всего, он [Зеленский] получит большое количество высококачественных ракетных систем класса "воздух-земля", таких как чудесный "Железный купол" (совместно разработанный США и Израилем), батареи НАТО Patriot (которые также проходят вдоль польской границы) и, возможно, тактические истребители", — пишет издание.

Если НАТО не пойдет ни на один из озвученных шагов, войну вряд ли удастся весьма быстро преломить в сторону Украины.

О вероятных сроках получения американских истребителей воинами ВСУ рассказывал и известный волонтер Тарас Чмут.

Также "Телеграф" рассказывал, какие дальнобойные ракеты может получить Украина от Израиля. Отметим, что изначально официальный Иерусалим отказался помогать нашей армии вооружением.