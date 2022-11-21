Если надо, достанет до москвы: какие ракеты Израиль может передать Украине

На вооружении Израиля стоят мощные образцы вооружений

Как заявил глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата во время выступления на форуме в Бахрейне, если Тегеран начнет поставки баллистических ракет для российской армии, в Украину отправятся высокоточные баллистические ракеты от Израиля.

Хотя и не уточнялось, имелось ли ввиду именно израильское ракетное вооружение, вероятность этого высока, так что "Телеграф" разобрался в том, какие ракеты из Израиля могут поступить в Украину.

Иерихон – достанет до Москвы

Ракетный комплекс "Иерихон" стал первым подобным оружием собственного производства для Израиля и поступил на вооружение еще в 1970-х годах. С тех пор ракета улучшалась, так что на сегодняшний день имеются ракеты иерихон-1, 2 и 3, обладающие различными тактико-техническими данными.

К примеру, Иерихон-1 представляет из себя ракету весом более 6 тонн, способную нести от 450 до 600 кг взрывчатого вещества на дальность до 500 км, чего достаточно для удара по москве по самой прямой траектории при пуске с границы в Черниговской области.

Вместе с тем ракета производства 70-х годов крайне неточная и может ударить в сотнях метров от цели, то есть назвать ее высокоточной – нельзя, а значит вероятнее всего речь идет о другой ракете.

Следующий претендент – это ракета Иерихон-2, разработки середины 80-х годов. Она способна нести не менее тонны взрывчатки при общем весе в 26 тонн и лететь на дальность от 1500 до 3500 километров. Но, как и с Иерихон-1, она также не претендует на звание "высокоточной" и может ударить в круг в 200-300 метров от цели, а значит, также отпадает.

Иерихон-3, пожалуй, самая загадочная израильская ракета, так даже оценка ее дальности варьируется от 2000 до едва ли не 11 500 км, стартовый вес примерно в 30 тонн и массу взрывчатого вещества опять же не ниже 1 тонны. При этом, поскольку ракета принята на вооружение в 2005 году, она явно точнее своих предшественников и как раз может претендовать на звание высокоточного оружия, которое может получить Украину.

Правда, число ракет Иерихон-3 опять же неизвестно и варьируется от 30 до 100 единиц.

Почти HIMARS – ракета LORA

Ракетный комплекс LORA – новейшая в составе Израиля и была принята на вооружение в одно время с Иерихон-3, но о ней известно больше, поскольку находится на вооружении ВС Азербайджана и применялась во время конфликта в Нагорном Карабахе. Тогда ею был поражен мост.

Поскольку точность поражения цели доходит до 10 метров, комплекс является высокоточным оружием, фактически равным HIMARS, с боевой частью от 200 до 600 кг и способный лететь до 430 км. Все это делает LORA фактически полным аналогом американского РСЗО в рядах ВСУ, правда дальности достать до Москвы у него уже не хватит.

Несмотря на отсутствие официальной информации, Израиль уже давно помогает Украине военной техникой и оружием.