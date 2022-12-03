Компромисс по вступлению Швеции в НАТО: Стокгольм начал выполнять принципиальное условие Анкары

Махмут Тат уже прибыл в Стамбул

После достижения договоренности между Стокгольмом и Анкарой о вступлении Швеции в НАТО страна уже начала выполнять требования Эрдогана и экстрадировала в Турцию первого члена Рабочей партии Курдистана. Махмут Тат еще семь лет назад просил Швецию о политическом убежище, но получил отказ.

Об этом сообщила турецкая газета Daily Sabah. Как отмечается, в самой Швеции Тат приговорен почти к шести годам и 10 месяцам заключения по обвинению в принадлежности к террористической организации.

По информации СМИ, Тат сначала был доставлен в следственный изолятор в городе Мольндал, Швеция. После завершения процедур его отправили на самолет в Турцию. Пока его доставили в Стамбул и уже привезли в полицейский участок.

Следует отметить, что Рабочая партия Курдистана включена в список террористических организаций Турцией, США и Европейским союзом. Швеция также обязалась оказывать любую поддержку членам этой и ряда других организаций. В общей сложности она должна выдать Эрдогану 74 человека.

Как сообщал Телеграф ранее, Финляндия и Швеция подписали исторический протокол о вступлении в НАТО, и его должны были ратифицировать все страны Альянса. Однако Венгрия и Турция стали единственными странами, которые этого не сделали. Венгрия пообещала ратифицировать в начале 2023 года, а турецкий президент Эрдоган выдвинул ряд требований — Стокгольм и Анкара будут сотрудничать для борьбы с терроризмом.