Компроміс щодо вступу Швеції у НАТО: Стокгольм почав виконувати принципову умову Анкари

Махмут Тат вже прибув у Стамбул

Після досягнення домовленності між Стокгольмом й Анкарою щодо вступу Швеції у НАТО, країна вже почала виконувати вимоги Ердогана й екстрадувала в Туреччину першого члена Робочої партії Курдистану. Махмут Тат ще сім років тому просив Швецію про політичний притулок, але тоді отримав відмову.

Про це повідомила турецька газета "Daily Sabah". Як зазначається, у самій Швеції Тата засудили майже до шести років і 10 місяців ув'язнення за звинуваченням у приналежності до терористичної організації.

За інформацією ЗМІ, Тата спочатку доставили до слідчого ізолятора у місті Мольндал, Швеція. Після завершення процедур його відправили літаком до Туреччини. Наразі його доставили до Стамбула і вже привезли до поліцейської дільниці.

Слід зазначити, що Робоча партія Курдистану включена до списку терористичних організацій Туреччиною, Сполученими Штатами і Європейським союзом. Швеція також зобов'язалася надавати будь-яку підтримку членам цієї та низки інших організацій. Загалом вона має видати Ердогану 74 особи.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Фінляндія і Швеція підписали історичний протокол щодо вступу в НАТО, і його мали ратифікувати всі країни Альянсу. Проте Угорщина й Туреччина стали єдиними країнами, які це не зробили. Угорщина пообіцяла ратифікувати на початку 2023 року, а турецький президент Ердоган висунув низку вимог — Стокгольм і Анкара співпрацюватимуть для боротьби з тероризмом.