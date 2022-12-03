HIMARS достают до Армянска: эксперт прогнозирует окружение крупной группировки врага

В связи с вероятности такого развития событий в рядах оккупантов участились случаи дезертирства

В ближайшее время херсонско-крымская группировка армии рф может попасть в оперативное окружение, в том случае, если ВСУ будут двигаться в сторону Азовского моря.

Об этом рассказал "Эспрессо" военный эксперт Роман Свитан.

"Запорожский фронт сейчас имеет протяженность в ширину 250-270 км, а в глубину около 100 км до побережья Азовского моря. Плотность войск у русских на этом участке, пожалуй, наименьшая среди всех остальных участков фронта, поэтому они себя чувствуют очень неуверенно. Те украинские резервы, что были переброшены с правого на левый берег реки Днепр, усиливают и Запорожский фронт, где есть три перспективные направления будущей атаки украинских войск: из Орехова в Токмак и Мелитополь, с Гуляйполя на Пологи и Бердянск, с Угледара на Волноваху и далее на Мариуполь", — заявил Свитан.

Эксперт добавил, что оккупанты понимают сложность ситуации, а потому в их рядах учащаются случаи дезертирства.

"Сейчас начались морозы и подсохло, поэтому считаю, что в ближайшее время украинские войска начнут выполнять задания с пересечения сухопутного коридора россиян к Крыму и выход на побережье Азовского моря. После выхода к Азовскому морю, украинская армия рассекает российский коридор к Крыму и переводит в режим оперативного окружения херсонско-крымскую группировку противника. Оптимальный вариант – выход на Азовское побережье и дальше зачистка от русских, потому что где-то через неделю-полторы у противника закончатся армейские запасы, поэтому можно будет уверенно зачищать от россиян и часть Запорожской, и Херсонской области, и дальше заходить в Крым через Мелитополь. Там есть три суходольных коридора: Арбатская стрелка, Чонгар и Перекоп в районе Армянска. До Армянска мы сейчас уже достаем HIMARS, то есть это дело ближайших недель", — пояснил Свитан.

Издание отмечает, что мнение Свитана относительно наступления ВСУ разделяет и публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что если Украина получит от США набор вооружений, то в кратчайшие сроки сможет уйти в крупное наступление в Запорожской области. По его словам, возможно "взятие Мелитополя, выход на побережье, создание огромного херсонско-крымского котла и капитуляция России".

По данным аналитиков ISW, общий темп военных операций Сил обороны Украины и российских оккупационных войск вдоль линии фронта в последние дни замедлился из-за ухудшение погодных условий. Но, вероятно, он ускорится уже начиная со следующих нескольких недель.

Напомним, что ВСУ также могут вскоре возобновить наступательные действия и в Луганской области, поэтому враг приступил к подготовке второй линии обороны.