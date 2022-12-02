Война - день 282: ВСУ продавливают оборону оккупантов на Луганщине

Оперативно о главном 2 декабря

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится уже 282 дня. В стране продолжаются массовые отключения электроэнергии из-за пострадавшей энергоинфраструктуры, однако специалисты постепенно снижают количество отключаемых абонентов, а также сроки таких отключений. Тем временем война не затихает ни на минуту: оккупанты обстреливают расположенные близ линии фронта города из артиллерии и пытаются атаковать на Донбассе. ВСУ отбивают штурмы оккупантов, а местами переходят в контрнаступление. В частности, есть информация о продвижении украинских войск на Луганщине.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:13 Группа сенаторов США внесла в Конгресс двухпартийный законопроект о признании ЧВК "Вагнер" иностранной террористической организацией.

01:00 Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что за опасными письмами в Испании стоит Россия.

00:00 Президент США Джо Байден заявил, что будет готов контактировать с президентом рф владимиром путиным, если придет к выводу, что у Москвы есть интерес к завершению войны в Украине.

Напомним, о том, что происходило 29 ноября можно узнать в трансляции: Война — день 279: тяжелые бои на Донбассе, угроза нового массированного удара

Информация за 30 ноября доступна в сводке: Война — день 280: войска рф обстреливают города Украины и штурмуют Бахмут

О происходившем 1 декабря читайте в материале: Война — день 281: энергоинфраструктуру Украины продолжает "лихорадить", враг атакует на Донбассе