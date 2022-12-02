путин в разговоре с Шольцем нажаловался на Украину и "объяснил" массированные удары

Президент россии владимир путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. По словам москвы, разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Как рассказали в кремле, путин и Шольц обсуждали различные аспекты ситуации вокруг Украины. Сообщается, что во время разговора российский диктатор призвал Шольца пересмотреть подходы Германии в контексте украинских событий. Также путин пожаловался на то, что политическая и финансовая поддержка Украины якобы приводит к тому, что наша страна отбрасывает идею переговоров.

Массированные ракетные обстрелы в кремле попытались объяснить тем, что они стали вынужденной ответной реакцией рф на "провокации" Киева.

"Было отмечено, что российские Вооружённые Силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определённым целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры россии, включая Крымский мост и объекты энергетики", — заявили в кремле.

Также, согласно сообщению на сайте президента рф, в разговоре были затронуты вопросы реализации стамбульских договорённостей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и экспорта продовольствия и удобрений из россии.

"Акцентирована необходимость добросовестного комплексного выполнения "зерновой сделки", что подразумевает устранение всех барьеров и для российских поставок", — говорят в кремле.

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