"Захапать чужое - наша скрепа": в сети высмеяли новое путинское объяснение захвата Украины (видео)

путина подняли на смех в сети

президент россии владимир путин в очередной раз прокомментировал аннексию украинских территорий и попытался оправдать данный поступок с помощью нелепого примера.

Во время своего выступления на конгрессе молодых ученых кремлевский диктатор принялся объяснять оккупацию украинских населённых пунктов с помощью странного сравнения с людьми, мол, если жители того же Луганска, по его мнению, якобы ничем не отличаются от россиян, то следовательно являются "нашими".

"Вот посмотрите на молодых девушек. Чем вот Федорова, проживающая в "Луганской республике", отличается от таких же Федоровых где-нибудь в Новосибирске, в Петербурге или в Москве? Ничем. Это наши люди", — сказал кремлевский лидер.

В связи с новым перлом путина в сети поднялась целая волна юмора и недоумения.

Отметим, что не так давно путин во время встречи с матерями участников так называемой "спецоперации" заявлял, что россия якобы искренне надеялась на возвращение Донбасса в состав Украины, но не чувствовала до конца настроения людей. На этой же встрече также не обошлось без очередного безумного фейка о Вооруженных силах Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что расследователи рассказали, что известно о сети подземелий путина

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