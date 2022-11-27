"Новая секта": в сети высмеяли призывы к россиянам молиться за путина

Тех, кто намерен молиться за путина, в сети назвали "новой сектой"

Россиянам предлагают помолиться за путина в храме в честь Покрова Божией Матери. В прошлый раз верующих призывали молиться за своего президента в преддверии его дня рождения в октябре.

Так, жителей села Аромашево Тюменской области приглашают молиться о верховном главнокомандующем владимире путине каждое воскресенье в храме. Об этом сообщает проект русской службы Радио Свобода "Сибирь Реалии".

Отмечается, что россиянам предлагают молиться не только за путина, а также и за "всех военачальниках и тех, кто во власти, кто воюет за родину". Жители села могут подать записку на молебен с именами своих родственников, которые сейчас находятся на войне в Украине.

В социальной сети уже успели отреагировать на призывы молиться за путина, развязавшего полномасштабную войну, которая привела к огромному количеству жертв среди мирного населения. Некоторые пользователи сети назвали это "новой сектой", где считается нормой молиться за этого человека.

Часть людей в комментариях заявила, что поддерживает эту идею, однако помолиться они могут не за здоровье путина, а, скорее, совсем наоборот.

Также пользователи напомнили инициаторам предложения, что после всего сделанного президентом россии зла, молитвы россиян уже не помогут.

Напомним, что ранее в сети начали обсуждать нездоровый вид путина на заседании российского Совбеза в середине ноября. Пользователи пошутили над тем, что путин может быть болен или же российский диктатор переборщил с ботоксом.