Многим интересно: российский лидер болеет или же переборщил с "уколами красоты"

Состояние здоровья российского диктатора владимира путина давно интересует множество людей по всей планете. На ухудшение его состояния особо сильно надеются украинцы, которые всерьез заинтересовались внешним видом кремлевского лидера на заседании российского Совбеза 19 ноября. Опухшее и слегка осунувшееся лицо политика дало повод для новых версий о его дальнейшем будущем.

Видеонарезкой заседания, которое снимали российские СМИ, поделился Twitter-пользователь Team of ZinaPortnova, передает "Телеграф". Отметим, что на официальном совещании российские политики обсуждали вопросы "совершенствования гражданской обороны".

Вместе с путиным в одном зале находились и другие чиновники, среди которых заметили главу МИД сергея лаврова и руководителя Совбеза рф николая патрушева. Пользователи сети уже даже начали потешаться над их выражением лиц, когда путин начал говорить — мол, не признали путина из-за его внешнего вида.

Лицо у путина знатно опухло

Также юзеры шутят над тем, что путин может быть болен или же переборщил с ботоксом во время последнего сеанса косметических процедур. Не обошлось и без упоминания версии о двойниках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на одном из своих недавних публичных появлений путин регулярно заходился в приступах кашля. Некоторые пользователи сети предположили, что, вероятно, такой симптом является признаком скорой смерти политика.

Однако журналист Аркадий Бабченко уверен в обратном: жизнеспособность путина в Кремле будут поддерживать до последнего. И на то есть свои причины.