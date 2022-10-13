Таки умирает? новое видео с путиным вызвало разговоры в сети

Самочувствие диктатора, безусловно, ухудшилось.

На фоне полномасштабного вторжения россии в Украину в сети широко распространились мнения о том, что президент российской федерации у владимира путина имеет серьезное, возможно, и смертельное заболевание. Этим, в частности, можно объяснить некоторые безумные поступки кровавого диктатора. Еще одним доказательством такой теории стало самочувствие путина, подмеченное на одном из выступлений.

Так, на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который проходил в Астане, Казахстан, владимир путин выступил с речью, где рассказал о финансовой и экономической мировых ситуациях, а также о сотрудничестве стран Азии. Не раз во время речи российского президента хватали приступы кашля, от которых он задыхался и останавливал рассказ. Это происходило почти с самого начала и до конца выступления каждые несколько секунд.

В кремле раньше часто пытались устраивать длительные выступления для путина, чтобы доказать его хорошее самочувствие. Эта же речь доказывает обратное и вызывает еще больше слухов в сети.

Выступление путина

Как сообщал "Телеграф" ранее, есть шанс на то, что у владимира путина действительно серьезное заболевание, о чем много раз писали спецслужбы и СМИ. Мы собрали всю известную информацию о возможных проблемах со здоровьем у диктатора, которые уже скоро могут окончательно "свести его в могилу".