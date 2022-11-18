Багатьом цікаво: російський лідер хворіє або переборщив з "уколами краси"

Стан здоров’я російського диктатора володимира путіна давно цікавить безліч людей по всій планеті. На погіршення його стану надто сподіваються українці, які всерйоз зацікавилися зовнішнім виглядом кремлівського лідера на засіданні російського Радбезу 19 листопада. Набрякле і трохи змарніле обличчя політика дало привід для нових версій про його подальше майбутнє.

Відеонарізкою засідання, яке знімали російські ЗМІ, поділився Twitter-користувач Team of ZinaPortnova, передає "Телеграф". Зазначимо, що на офіційній нараді російські політики обговорювали питання удосконалення цивільної оборони.

Разом із путіним в одному залі перебували й інші чиновники, серед яких помітили главу МЗС Сергія Лаврова та керівника Радбезу Росії Миколи Патрушева. Користувачі мережі вже навіть почали потішатися з їхнього виразу облич, коли путін почав говорити — мовляв, не впізнали лідера через його зовнішній вигляд.

Обличчя біля путіна знатно набрякло

Також користувачі жартують над тим, що путін може бути хворий або переборщив з ботоксом під час останнього сеансу косметичних процедур. Не обійшлося і без згадки версії про двійників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на одній зі своїх недавніх публічних появ путін регулярно заходився в нападах кашлю. Деякі користувачі мережі висловили припущення, що, ймовірно, такий симптом є ознакою швидкої смерті політика.

Проте журналіст Аркадій Бабченко впевнений у протилежному: життєздатність путіна в Кремлі підтримуватимуть до останнього. І на те є свої причини.