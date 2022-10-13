Таки помирає? нове відео з путіним викликало розмови в мережі

Самопочуття диктатора безперечно погіршилося

На тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну в мережі широко поширилися думки про те, що президент російської федерації володимир путін має серйозне, можливо, і смертельне захворювання. Цим, зокрема, можна пояснити деякі божевільні вчинки кривавого диктатора. Ще одним доказом такої теорії стало самопочуття путіна, помічене на одному з виступів.

Так, на шостому саміті Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії, який проходив в Астані, Казахстан, володимир путін виступив із промовою, де розповів про фінансову та економічну світові ситуації, а також про співпрацю країн Азії. Неодноразово під час промови російського президента хапали напади кашлю, від яких він задихався і зупиняв розповідь. Це відбувалось майже від самого початку і до кінця виступу кожні кілька секунд.

У кремлі раніше часто намагалися влаштовувати тривалі виступи для путіна, аби довести його гарне самопочуття. Ця ж промова доводить протилежне і викликає ще більше чуток у мережі.

Виступ путіна

Як повідомляв "Телеграф" раніше, є шанс на те, що володимир путін справді має серйозне захворювання, про що багато разів писали спецслужби та ЗМІ. Ми зібрали всю відому інформацію про ймовірні проблеми зі здоров'ям у диктатора, які вже скоро можуть остаточно "звести його в могилу".