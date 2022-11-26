Астролог рассказала, как и когда умрет путин: "Его кто-то вечно словно вытаскивает из того света"

Эксперт отметила, что у президента рф серьезные проблемы со здоровьем

Украинцы очень добрый народ, однако последние несколько лет, а в особенности после 24 февраля, практически заветной мечтой каждого стало, чтобы поскорее скончался российский диктатор владимир путин. Подобными вопросами, когда же умрет президент россии задаются и астрологи.

На этот вопрос дала ответ астролог Наталья Власенко в интервью УНИАН. Она рассказала, что по идеи диктатор уже должен быть мертв, ведь люди с такими показателями как у него обычно быстро умирают. Однако ему кто-то помогает, вечно вытаскивая диктатора из того света.

"С июля по конец 2022 года у Путина сохраняется опасность смерти от сердечных проблем или проблем с давлением. Если он это переживет и его вытянут, то дальше у него возникает еще больше ментальных проблем, местами он испытывает скованность, проблемы с желудком, почками, аллергией" — сообщила Наталья Власенко.

Также на эту тему ранее давала прогноз и таролог Людмила Хомутовская. Она спрогнозировала вероятные сроки того, когда весь мир попрощается с российским диктатором. "Я думаю, что этот праздник будет через месяц-два. Мы ждем эту концертную программу Кобзона для путина", — сказала эксперт.