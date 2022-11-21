"Уже совсем клоунада": в сети хохочут над неожиданным занятием путина

Мероприятие состоится в формате видеоконференции.

Президент рф владимир путин, который продолжает акты агрессии в сторону Украины, не нашел более важных дел, как принять участие в открытии племенного центра по производству индейки в Тюменской области. Глава страны-агрессора будет присутствовать на мероприятии в формате видеоконференции, сообщают росСМИ.

Украинские соцсети хохотом отреагировали на неожиданное занятие путина, назвав подобное событие в распорядке дня президента настоящей "клоунадой".

путин откроет центр по производству индейки - реакция соцсетей

Свой комментарий на подобное событие оставил украинский дипломат и шоумен Дмитрий Чекалкин:

путин откроет центр по производству индейки - реакция Чекалкина в Твиттер

У других пользователей планы путина поучаствовать в открытии репродуктора вызвали ассоциацию с "ножками Буша" и "боевыми комарами":

путин откроет центр по производству индейки - реакция соцсетей

путин откроет центр по производству индейки - реакция соцсетей

путин откроет центр по производству индейки - реакция соцсетей

Как пишут росСМИ, что на мероприятии глава минсельхоза рф дмитрий патрушев должен рассказать о ситуации в животноводстве в стране, а также перспективах развития российских генетики и селекции. Кроме того на селекторном совещании планируют выступить птицеводческие и скотоводческие хозяйства Тюменской, Московской, Калининградской и Курской областей.

Издания рф отмечают, что путин всегда уделял большое внимание развитию отрасли в целом, а также импортозамещению в производстве российской сельхозпродукции.

"Среди важнейших направлений деятельности в этом плане в растениеводстве глава государства назвал семеноводство, а животноводстве – разработку и внедрение достижений российской селекции в различных подотраслях", — говорится в материалах российских изданий.

Ранее мы писали, почему президент страны-агрессора молчит о потере Херсона, ссылаясь на комментарии политологов.

Также сообщалось, при каких условиях могут быть возобновлены переговоры Украины с рф.