Когда Украина сможет возобновить переговоры с рф — известный дипломат назвал условие

По мнению дипломата, москва может использовать переговоры для "заморозки ситуации" и возобновления агрессии.

Только полное освобождение украинский территорий от оккупации рф может стать поводом для возобновления переговорного процесса с москвой. Об этом в интервью "Телеграфу" заявил экс-глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

На вопрос журналиста о перспективах переговоров дипломат ответил, что верит в полное освобождение украинских земель от российских войск. По его словам, только деоккупация может послужить предпосылкой для предпринятия других мер, в том числе и дипломатических.

Огрызко добавил, что любые предложенные Украине формулы переговоров, фактически можно расценивать как "подыгрывание позиции рф". Москва же, по мнению дипломата хочет "заморозки ситуации", чтобы получить больше времени на восстановление боеспособности и совершения нового акта агрессии.

"Так что главный элемент, который позволит думать о каких-то переговорах (причем, это не значит, что они пройдут в обозримом будущем, мы не знаем их повестки, участников и так далее) – полное выведение рашистских войск с украинской территории", — отметил экс-глава украинского МИД.

Полное интервью Телеграфа с Владимиром Огрызко можно прочитать здесь.

Ранее мы писали, кто может выиграть от компромиссов с рф и что думают украинцы о возможном возобновлении переговоров.

Также мы писали, почему путин избегает прямых переговоров с Зеленским и нужны ли они Украине. В материале представлены мнения политологов.