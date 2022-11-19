От компромиссов выиграет только путин: почему с россией не стоит заключать мирные договоры

Украинцы не готовы договариваться о мире с путиным, ведь он должен быть повержен и никак иначе

Предлагать кремлевскому лидеру владимиру путину мирное соглашение, которое могло бы "сохранить ему лицо", пока уже нет никакого стратегического смысла, ведь Украине давно удалось уничтожить миф о непобедимости российской армии и успешно выбить от "освободителей" из более половины своих территорий.

Как пишет издание "НВ", ссылаясь на слова научного сотрудника Atlantic Council Питера Дикинсона, еще недавно хваленая армия россии практически полностью деморализована и частично "демилитаризована". Что касается самого путина, то он стал изгоем для всего мира. Его энергетическое оружие почти обезвредили, поэтому он вынужденно дистанцировался от своего ядерного шантажа, а упреки Китая и Соединенных Штатов Америки стали лишь толчком для этого.

Пока нет никаких официальных подтверждений того, что Запад все же прислушается к призывам вернуться к переговорному процессу с россией. В то же время, западные лидеры, как это происходило ранее, поддерживают мнение, что любое решение о возобновлении дипломатических усилий может принимать исключительно Украина. В свою очередь, из-за того, что война затягивается, а расходы Киева только растут, голоса, ранее уже выступавшие за необходимость уступить агрессору, начнут звучать еще громче.

Ввиду того, что война происходит в рамках потенциально решающего периода, крайне важно четко осознавать, что любой компромисс из россии будет связан с необъятными расходами, что будет означать для Украины измену и отвращение от миллионов простых жителей страны.

Что касается западных лидеров, то это означало бы, что путина наделили огромными возможностями, а также полномочиями. Кроме того, таким образом, в жертву кровавому российскому лидеру будут принесены основные ценности и цели всего демократического мира. Более того, проблемы, которые провоцирует агрессивная и ревизионистская россия, так и останутся в дальнейшем нерешенными, в то же время позиция Запада смягчится.

"Никто не хочет больше мира, чем сами украинцы. Их страна была опустошена вторжением россии, и их население глубоко травмировано. Тысячи людей были убиты, и миллионы были вынуждены бежать. Тем не менее украинцы также понимают, что пути должны быть побеждены, прежде чем мир сможет вернуться в Европу. Все, о чем они просят — это продолжение поддержки их международных партнеров. Один из способов продемонстрировать эту поддержку — прекратить ненужные призывы к преждевременному миру", — пояснил Дикинсон.

Ранее "Телеграф" сообщал, как руководитель министерства иностранных дел рф сергей лавров в разговоре с одним из западных лидеров заявил, что украинская сторона срывает переговоры с россией.