Стадион так стадион 2.0? Почему путин избегает прямых переговоров и для чего они Украине

Эксперты поделились с "Телеграфом" мнениями, насколько реальна встреча Зеленского с главой кремля и к чему эта риторика

Тема прямых переговоров Украины и россии заиграла новыми красками после того, как украинский гарант сообщил, что предлагал провести публичные переговоры с владимиром путиным.

"Получал те или иные сигналы от лидеров государств, которые говорят публично и не очень, что "нам кажется, путин хочет прямых переговоров"… Я сказал, смотрите, мы предложим публичную форму, потому что войну россия ведет публично", — отметил Владимир Зеленский.

Перед этим, что интересно, Зеленский в своем выступлении на G20 (куда, к слову, несмотря на ожидания так и не полетел путин) заявил, что никакого Минска-3 не будет и предложил миру свой пошаговый план мирного прекращения полномасштабной войны, которую рф развязала против Украины почти 9 месяцев назад.

Примечательно, что до этого свое "железное" генеральское слово сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно — россия должна покинуть все захваченные территории", — заявил он.

Ракеты Путина как ответ Зеленскому?

Несмотря на предложение относительно открытой встречи с путиным, последний, очевидно, не спешит идти на конструктив, но сама идея публичного диалога со стороны Киева верна. Этот тезис "Телеграфу" подтвердил политолог Александр Палий.

"Думаю, это демонстрация настроения на результат со стороны Украины, демонстрация Западу, что мы за мир. Однако, думаю, Зеленский сам сомневается, что путин согласятся на переговоры", — считает он.

По словам политолога, отсутствие желания у путина садиться за стол переговоров с президентом Украины продемонстрировали в частности очередные массированные ракетные обстрелы украинской территории. Это своеобразный ответ Москвы, что она не настроена идти на уступки Киеву и признавать свои поражения в Украине и на международной арене.

"путин этими ракетными обстрелами давит на нас, чтобы мы смирились с захватом россиянами украинских территорий. Не верю, что прямые переговоры состоятся в ближайшее время. Все будет решаться, как говорится, на поле боя", — отмечает эксперт.

На днях скепсис о возможности встречи Зеленского и путина эксклюзивно высказывал нам бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Что касается переговоров о мирном соглашении, то я не верю и не вижу никаких условий по состоянию на сегодняшний день, что они состоятся", — отмечал экс-глава МИД Украины.

Дипломат также подтверждал, что россия традиционно пытается затянуть вопрос о переговорном процессе, чтобы ввести в заблуждение и Запад, и Украину. Ее цель – выиграть время и усилить свою армию ресурсами (человеческими и вооруженными) для продолжения войны против Украины.

В комментарии "Телеграфу" народный депутат, глава Комитета ВР по международным отношениям Александр Мережко (ранее входил в ТКГ по Донбассу) отметил, что, проводя любые переговоры с рф (либо политические, либо экономические), нужно не терять бдительности из-за происков кремля, ведь "все мы понимаем, с кем мы имеем дело — с россией как государством-террористом, которое может пойти на любые провокации".

"Все, что делает рф сейчас, направлено на уничтожение Украины, в том числе экономическими и военными средствами", — подчеркнул парламентарий, не отвергая тем самым идею диалога россии и Киева.

Чего на самом деле хочет путин?

Однако недавнее официальное заявление россии о том, что она якобы не выдвигает никаких предварительных условий Украине для проведения переговоров, было либо не искренним, либо откровенным враньем.

Эксперт-международник Владимир Воля уточнил нашему изданию, чего добивается кремль, учитывая, что для всех уже давно очевидно — "спецоперация" путина в Украине не то что не идет по плану, а тотально провалилась.

"Российские условия известны: они хотят капитуляции Украины и признания того, что они захватили украинскую территорию, аннексировали ее, чтобы Украина согласилась на потерю территории. Плюс к тому есть ультиматум, который россия еще в прошлом году объявила НАТО и Западу — демилитаризация Украины. Несмотря на все разговоры, россия от своих условий не отказалась, как минимум она будет настаивать на признании аннексии ею украинских территорий, поэтому здесь вопрос не в том, публичные или не публичные переговоры, а в предмете переговоров. А он вряд ли изменится от того, будет ли переговоры открытыми, или нет", — говорит эксперт.

Воля отмечает, что открытые переговоры могут поставить отдельных ключевых мировых игроков, оказывающих влияние на путина, в неудобное положение, и неизвестно, как они будут дальше реагировать.

"Открытые переговоры не убедят Китай в том, что путин на самом деле лжет (по поводу войны в Украине и целей "спецоперации", — Авт.). Прекрасно понимаю, что миром правят не наивные люди, по крайней мере, такими странами, как Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, которые прекрасно разбираются, что путин манипулирует, лжет, что на самом деле лукавит и ведет агрессивную войну. Поэтому хоть публичные переговоры, хоть закрытые, вряд ли кого-то в чем-то убедят. Думаю, с украинской стороны это предложение было элементом политической риторики, мол, хотите открытости — давайте, и вы увидите, кто какую позицию действительно занимает. Хотя позиции эти и так всем известны", — аргументирует Владимир Воля.

Психологический разбор ситуации и сложности путина

Переговорную ситуацию "Телеграфу" проанализировала политический психолог, вице-президент Ассоциации политических психологов Украины Светлана Чунихина.

"То, что предлагает президент Зеленский относительно переговоров с российской стороной, а именно сделать переговоры публичными, напоминает один из классических приемов нейтрализации манипулятора. Уловки манипулятора, выведенные из тени на свет, перестают быть действенными. Примерно таков, думаю, расчет украинского президента. Если противник привык к применению теневых, гибридных, манипулятивных действий, и достиг в этом наивысшего мастерства, нужно создать такие условия, при которых все это станет невозможным. Тут уместно вспомнить, что во время самой первой встречи переговорщиков от Украины и россии в марте этого года наша сторона объявила, что переговоры будут проходить на камеру, в прямом эфире. Россиян эта идея шокировала и они, конечно, прервали съемку", — говорит эксперт.

Она также подчеркнула, что переговоры обычно не бывают полностью открытыми и публичными, и наиболее содержательная их часть проходит с участием очень ограниченного круга участников. "Но нынешняя ситуация чрезвычайна, и поэтому требует нестандартных решений, — продолжает психолог. — Здесь главное, что Владимир Зеленский перехватил инициативу и, можно сказать, сломал игру всем, кто готов договариваться, но предпочитает делать это подковерно. Такая позиция украинского лидера является определенным предохранителем против объективации или виктимизации Украины в сложных переговорных и околопереговорных процессах относительно завершения войны".

"Что касается российского президента, то его переговорная позиция сложнее. Более того, она двусмысленна. Ему необходимо реализовать потребность в переговорах, не демонстрируя, что такая потребность у него вообще есть. Потому что о переговорах просят только проигравшие, а не победители. путин не любит форматы, где он не может на 100% обеспечить себе управляемость всеми процессами. Он никогда не участвовал в открытых дебатах или дискуссиях с открытым результатом. Поэтому сама идея публичных переговоров с украинским президентом должна восприниматься путиным как личное унижение", – анализирует Светлана Чунихина.

Психолог резюмирует, что, несмотря на необходимость или заинтересованность Украины или россии в переговорах о мире, ни военных, ни политических, ни психологических предпосылок для них пока не сложилось: "Мир – это пока очень отдаленная перспектива для нас, к сожалению".

Велись ли когда-нибудь прямые переговоры во время войн?

Кандидат исторических наук, ведущий Yotube-канала "История без мифов" Владлен Мараев в комментарии "Телеграфу" проанализировал тему прямых переговоров в историческом контексте.

"Такие случаи в истории были. Но обычно любые такие контакты ведутся тайно, посредством нейтральных стран, которые непосредственно не задействованы в войне. Распространенной практикой во время войн являются контакты через посольства нейтральных государств и обычно на неофициальном уровне. Условия таких контактов и предложения формируются, исходя из ситуации на фронте", — объясняет историк.

Мараев также добавляет, что прямые переговоры обычно проводятся только когда какая-то война близится к завершению.

Впрочем, ранее в интервью "Телеграфу" военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что противостояние Украины и россии далеко от завершения, а освобождение украинских территорий, по его прогнозам, будет продолжаться ориентировочно до лета следующего года. Похожий прогноз в свое время давал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Напомним, как сообщалось, советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время своего визита в Киев в начале ноября в контексте диалога с рф отмечал, что россия начала эту войну и она же ее может очень просто закончить. Для этого нужно прекратить оккупацию и вывести свои войска за пределы украинской границы. По словам Салливана, а любые предложения кремля по переговорам должны начинаться с полной деоккупации территории Украины.