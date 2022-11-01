Что будет с Украиной и россией: Топ-3 актуальных прогноза, касаемо войны в Украине от главы ГУР Буданова

Какая судьба ожидает Украину и россию в конце войны

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, благодаря своему профессионализму славится весьма точными прогнозами, многие из которых уже сбылись или начали сбываться. Так, например, главный украинский разведчик весьма точно предсказал начало полномасштабной войны и то, как именно это будет происходить, а также то, что в августе произойдет переломный момент в противостоянии и многое другое.

Специально для читателей портала "Телеграф" мы составили Топ-3 актуальных прогноза Буданова о ходе войны, которым еще только предстоит сбыться.

1. Как и когда может закончиться война с рф

Глава ГУР считает, что война с россией должна завершиться к началу лета 2023 года. Об этом Буданов рассказал "Обозревателю".

"В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться", – считает Буданов.

Завершится же противостояние с рф тем, что Украина вернет все свои территории и выйдет на границы 1991 года. При этом, согласно прогнозу Буданова, до конца текущего года украинские воины добудут значимые победы на поле боя.

Также, еще в мае 2022 года Буданов заявил о том какие, по его мнению, варианты окончания войны существуют для рф.

2. Что будет с россией

Также, еще в мае 2022 года Буданов в интервью изданию "Новое Время" заявил о том какие, по его мнению, варианты окончания войны существуют для рф. По мнению начальника Главного управления разведки Украины для рф есть два варианта того, как закончится война.

"Первый – разделение России на три и более частей. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны" — считает Буданов.

3. Освобождение Крыма

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов спрогнозировал наступление ВСУ на оккупированный Крым. По его словам это может произойти уже в следующем году, однако конкретный период Буданов называть отказался. Также офицер отметил, что вернуть полуостров можно только с помощью военной силы.

Напомним, ранее издание "Телеграф" писало о том, что Кирилл Буданов дал прогноз касаемо вторжения из Беларуси. По его мнению, после потери Херсона оккупанты могут перебросить свои боеспособные войска в соседнюю страну.

Читайте также о том, что глава ГУР дал прогноз о сроках освобождения Херсона. Буданов отметил, что бои будут тяжелыми.