"Не верю и не вижу никаких условий": экс-глава МИД о переговорах Украины и россии

Павел Климкин прокомментировал "Телеграфу" риторику за границей касаемо диалога Киева и москвы.

Вокруг потенциальных прямых переговоров Украины и россии относительно мирного соглашения на сегодняшний день проходят спекуляции в публичном пространстве, которые в большинстве своем далеки от реальности. В то время, как контакты между сторонами по отдельным вопросам происходят и так.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, оценивая многочисленные публикации в западных СМИ и заявления некоторых лидеров по поводу дипломатических попыток прекращения войны россии против Украины за столом переговоров.

Напомним, ранее по поводу дипломатического окончания войны вновь высказывались президент Франции Эмманюэль Макрон, глава МИД Австрии Шелленберг, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Кроме того, стало известно, что США и рф тайно проводили переговоры в Турции.

"Тема переговоров давно обсуждается. Вопрос заключается, каких именно переговоров. То есть, кто с кем и о чем должны говорить. Слово "переговоры" застилает все остальное. Если речь идет о нас, то это могут быть разные переговоры. Сейчас же идут переговоры по гуманитарным вопросам, например, относительно обмена пленных. Есть переговоры по зерновой сделке. Могут быть переговоры по временному прекращению огня, перемирия. Что же касается переговоров по мирному соглашению, то я не верю и не вижу никаких условий по состоянию на сегодня, что они состоятся", — отмечает экс-глава МИД Украины.

По его словам, если говорить о дипломатических усилиях США и консультациях, а также контактах на разных уровнях, "то вы же видите, они тоже продолжаются".

"О нашей войне против россии как раз говорят на саммите G20. То есть медийный шквал (о переговорах между Украиной и рф, — Авт.) застилает реальный мир и то, о чем идет речь на самом деле", — отмечает дипломат.

Экс-глава МИД также подтвердил и назвал очевидным то, что риторикой о якобы готовности россии к реальным переговорам кремль пытается ввести в заблуждение и Запад, и Украину, чтобы потянуть время, как это уже было раньше. А также для того, чтобы действительно усилить армию рф для продолжения войны против Украины.

Напомним, ранее издание The New York Times писало, что у администрации США якобы возникли некоторые споры относительно того, следует ли оказывать давление на Киев для прекращения войны в Украине путем переговоров с россией.

Также "Телеграф" писал, что советник Офиса президента Михаил Подоляк объяснял, в каком случае возможна дискуссия с россиянами.