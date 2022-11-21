"Вже зовсім клоунада": у мережі регочуть над несподіваним заняттям путіна

Захід відбудеться у форматі відеоконференції.

Президент росії володимир путін, який продовжує акти агресії у бік України, не знайшов більш важливих справ, як взяти участь у відкритті племінного центру з виробництва індички в Тюменській області. Глава країни-агресора буде присутнім на заході у форматі відеоконференції, повідомляють росЗМІ.

Українські соцмережі реготом відреагували на несподіване заняття путіна, назвавши таку подію в розпорядку дня президента справжньою "клоунадою".

путін відкриє центр з виробництва індички — реакція соцмереж

Свій коментар на подібну подію залишив український дипломат та шоумен Дмитро Чекалкін:

путін відкриє центр з виробництва індички — реакція Чекалкіна на Твіттер

В інших користувачів мережі плани путіна взяти участь у відкритті репродуктора викликали асоціацію з "ніжками Буша" та "бойовими комарами":

путін відкриє центр з виробництва індички — реакція соцмереж

путін відкриє центр з виробництва індички — реакція соцмереж

путін відкриє центр з виробництва індички — реакція соцмереж

Як пишуть росЗМІ, що на заході глава мінсільгоспу Росії Дмитро Патрушев повинен розповісти про ситуацію в тваринництві в країні, а також перспективи розвитку російських генетики та селекції. Крім того, на селекторній нараді планують виступити птахівницькі та скотарські господарства Тюменської, Московської, Калінінградської та Курської областей.

Видання Росії відзначають, що путін завжди приділяв велику увагу розвитку галузі в цілому, а також імпортозаміщення у виробництві російської сільгосппродукції.

"Серед найважливіших напрямів діяльності у цьому плані у рослинництві глава держави назвав насінництво, а тваринництві – розробку та впровадження досягнень російської селекції у різних підгалузях", — йдеться у матеріалах російських видань.

Раніше ми писали, чому президент країни-агресора мовчить про втрату Херсона, посилаючись на коментарі політологів.

Також повідомлялося, за яких умов можуть бути відновлені переговори України з Росією.