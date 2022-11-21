Коли Україна зможе відновити переговори з росією — відомий дипломат назвав умову

На думку дипломата, москва може використати переговори для "заморожування ситуації" та відновлення агресії.

Тільки повне звільнення українських територій від окупації росії може стати приводом для відновлення переговорного процесу з москвою. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив екс-глава Міністерства закордонних справ України Володимир Огризко.

На запитання журналіста щодо перспектив переговорів дипломат відповів, що вірить у повне звільнення українських земель від російських військ. За його словами, тільки деокупація може бути передумовою для вживання інших заходів, у тому числі і дипломатичних.

Огризко додав, що будь-які запропоновані Україні формули переговорів фактично можна розцінювати як "підігрування позиції Росії". Москва ж, на думку дипломата, хоче "заморозки ситуації", щоб отримати більше часу на відновлення боєздатності та вчинення нового акту агресії.

"Отже головний елемент, який дозволить думати про якісь переговори (причому, це не означає, що вони пройдуть у найближчому майбутньому, ми не знаємо їхнього порядку денного, учасників і так далі) – повне виведення російських військ з української території", — відзначив екс-глава українського МЗС.

Повне інтерв’ю Телеграфа з Володимиром Огризком можна прочитати тут.

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