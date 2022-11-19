Від компромісів виграє тільки путін: чому з росією не варто заключати мирні договори

Українці не готові домовлятися про мир із путіним, адже він повинен бути переможений і ніяк інакше

Пропонувати кремлівському лідеру володимиру путіну мирну угоду, котра могла б "зберегти йому обличчя", наразі вже немає жодного стратегічного сенсу, адже Україні давно вдалося знищити міф про непереможність російської армії та успішно звільнити від "визволителів" більше половини своїх територій.

Як пише видання "НВ", посилаючись на слова наукового співробітника Atlantic Council Пітера Дікінсона, ще донедавна хвалена армія росії практично повністю деморалізована і частково "демілітаризована". Що стосується самого путіна, то він став ізгоєм для всього світу. Його енергетичну зброю майже знешкодили, тож він вимушено дистанціювався від свого ядерного шантажу і закиди Китаю та Сполучених Штатів Америки стали лише поштовхом для цього.

Наразі жодних офіційних підтверджень того, що Захід все ж прислухається до закликів повернутися до переговорного процесу з росією, поки немає. Водночас західні лідери, як те відбувалося раніше, підтримують думку, що будь-яке рішення щодо відновлення дипломатичних зусиль може приймати виключно Україна. Своєю чергою, через те, що війна затягується, а витрати Києва лише зростають, голоси, які раніше вже виступали за необхідність поступитися агресору, почнуть звучати ще голосніше.

Через те, що війна відбувається в рамках потенційно вирішального періоду, вкрай важливо чітко усвідомлювати, що будь-який компроміс із рф буде пов’язаний з неосяжними витратами, що означатиме для України зраду та відвернення від мільйонів простих жителів країни.

Що стосується західних лідерів, то це означало б, що путіна наділили величезними можливостями, а також повноваженнями. Крім того, таким чином у жертву кривавому російському лідеру будуть принесені основні цінності та цілі усього демократичного світу. Ба більше, проблеми, котрі провокує агресивна та ревізіоністська росія, так і залишаться в подальшому невирішеними, водночас позиція Заходу пом'якшиться.

"Ніхто не хоче більше миру, ніж самі українці. Їхня країна була спустошена вторгненням росії, та їх населення глибоко травмоване. Тисячі людей було вбито, і мільйони були змушені тікати. Проте, українці також розуміють, що путін має бути переможений, перш ніж мир зможе повернутися до Європи. Все, про що вони просять — це продовження підтримки їхніх міжнародних партнерів. Один зі способів продемонструвати цю підтримку — припинити непотрібні заклики до передчасного миру", — пояснив Дікінсон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як керівник міністерства закордонних справ рф сергій лавров у розмові з одним із західних лідерів заявив, що українська сторона зриває переговори з рф.