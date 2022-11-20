Чому путін мовчить про втрату Херсона? Аналітики назвали низку причин

У Кремлі намагаються залишити образ "вождя" незаплямованим поразками

Листопад став проривним місяцем для контрнаступу ЗСУ, коли російське військове командування "ухвалило складне рішення" відходити на лівий берег Дніпра, залишивши Херсон. Визволення міста стало величезною перемогою для України і дуже похитнуло позиції кремлівського режиму. При цьому кривавий диктатор володимир путін особисто не коментував втечу армії з Херсона, воліючи зосередитися на інших питаннях.

На це звернули увагу оглядачі Associated Press, повідомляє "Телеграф". Путін жодного разу не фігурував, як особа, котра прийняла рішення про фактичну здачу Херсона або подальший відступ військ. При цьому саме йому належало верховенство на переможному шабаші, коли росіяни з помпезністю "приєднували" собі Херсонщину, Запоріжжя та Донбас.

Іноземні журналісти припускають, що інформаційне мовчання путіна щодо Херсона продовжує ще сталінські установки: лідер країни може показувати лише хороші моменти. Для поганих рішень є інші речники. У випадку з відступом армії рф на Херсонщині ними стали голова міноборони сергій шойгу і командувач "СВО" сергій суровікін.

На думку політолога Тетяни Станової, російський президент намагається тримати дистанцію від питань війни, коли росія щоразу програє українському опору. Усю відповідальність за програш інформаційні ресурси фактично перекладають на генералів та інших осіб, пов’язаних із війною в Україні.

Так, лише за останній тиждень путін встиг обговорити процедуру банкрутства з представниками уряду, поговорив із главою Сибіру, розмовляв зі світовими лідерами по телефону, а також провів особисту зустріч із новим президентом академії наук рф. Про Херсон же — жодного слова.

"Система путіна побудована таким чином, що у всіх поразках буде винен хтось інший: вороги, зрадники, удар ножем у спину, глобальна русофобія — що завгодно, — пояснює політолог Дмитро Орєшкін. — Тож якщо він десь щось втратив, то, по-перше, це неправда, а по-друге, це був не він".

При тому, що путінська адміністрація зберігає фактично режим тиші щодо Херсона, із самого вождя продовжують ліпити переможний образ. Для цього використовуються регулярні масовані ракетні удари по інфраструктурі України.

Це призводить до того, що мільйони українців залишаються без нормального доступу до електрики, води та опалення. Проте наш народ готовий трохи потерпіти, аби лише зрештою побачити розгром російської федерації.