Війна — день 271: росіяни зміцнюють позиції та обстрілюють цивільну інфраструктуру

Оперативно про головне 21 листопада

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 271 день. Окупанти розподіляють сили, напередодні відведені від Херсона, по всій лінії фронту намагаючись зміцнити свої позиції та убезпечити наземні комунікації, якими проходять логістичні маршрути. На тлі цього не припиняється обстріл громадянської інфраструктури нашої країни, включаючи і багатостраждальну Запорізьку АЕС. Посилюється й активність росіян у Білорусі, що знову загострилися побоювання щодо підготовки нового наступу на північні області України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 На Луганщині звільнено 12 населених пунктів — спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

00:00 Окупанти продовжують обстріл українських міст. Надійшли повідомлення про вибухи у Херсоні та у населеному пункті Шевченкове, що на Харківщині.

Інформація за 18 листопада доступна у зведенні:Війна — день 268: перебої зі світлом, запеклі бої на Донбасі.

Про те, що відбувалося 19 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 269: окупанти заливають кров’ю Донбас і продовжують ракетний терор України

З даними за 20 листопада можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 270: окупанти перекидають десантників на Луганщину та тиснуть під Бахмутом