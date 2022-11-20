Можливе проникнення: ЗСУ помітили підозрілу активність росіян та білорусів на кордоні

Слід бути готовими до будь-яких провокацій з боку ворога.

Після ганебної втрати Херсона та відступу на лівий берег Дніпра росіяни шукають способи отримати хоча б маленьку проміжну перемогу. Для цього можуть використовуватись різні варіанти, у тому числі й додатковий наступ з боку Білорусі. На таку можливість натякає активність російських загарбників спільно з їхніми білоруськими колегами у небезпечній близькості до північних українських кордонів.

Таку інформацію повідомляє Генштаб ЗСУ у свіжому зведенні від 20 листопада, передає "Телеграф". Наші військові наголошують: на території Брянської (РБ) та Курської (рф) областей регулярно перебувають підрозділи ворожих армій. Вони утримуються військовим командуванням країни-агресора для того, щоб посилювати тиск на мирних українців.

Нині ж не можна виключати ймовірні провокації, які росіяни разом із білорусами здатні влаштувати на державному кордоні. Крім цього, у Генштабі зазначають: як з території рф, так і з Білорусі в Україну можуть спробувати проникнути окремі диверсійно-розвідувальні групи. До такого сценарію слід бути готовими, щоб дії противника не застали зненацька.

Зазначимо, що у разі руху зосередження цих сил уперед під значною загрозою перебувають Сумщина та частина Чернігівщини. Саме вони й межують із уже згаданими Брянською та Курською областями.

Територія кордону, яка може бути під загрозою проникнення ДРГ

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни зовсім недавно отримали у подарунок від білоруських військових комплекти аптечок. Цей та інші фактори можуть зазначати підготовку повторного вторгнення з території РБ в Україну.

Як же наші співвітчизники готуються "зустрічати" ворога у разі нападу з боку Білорусі, читайте у нашому матеріалі.