У США пообіцяли, що росія страждатиме десятиліттями

Довіру до росії втратила не лише Україна, а й увесь світ

Через десятиліття після завершення вторгнення росія відчуватиме наслідки цієї війни, крім того, їй доведеться шукати способи налагодити відносини не лише з Україною, а й з усім світом.

Як розповів сенатор-республіканець Джим Ріш в інтерв’ю "Європейській правді", він спілкувався з багатьма українцями, починаючи від простих громадян до високих чиновників, і зрозумів, що Україна та росія домовитися про завершення війни та налагодження добросусідських відносин не зможуть.

"У народу України є злість на росію. І це – виправдана злість, яка не зникне, не "залікується" протягом кількох поколінь. Тому навіть коли війна завершиться – не може бути примирення", — сказав він.

На думку Ріша, росія страждатиме через цю війну десятиліттями, оскільки світ втратив до неї довіру і не захоче вести з нею бізнес.

При цьому він переконаний, що навіть якщо в кремлі зміниться влада, то кардинально ситуацію все одно не змінить, оскільки відповідальність за війну залишиться лежати на всій країні.

Нагадаємо, 21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала росію країною-терористом. 13 жовтня подібне рішення було ухвалено парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ).