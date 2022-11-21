Война — день 271: россияне укрепляют позиции и обстреливают гражданскую инфраструктуру

Оперативно о главном 21 ноября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится 271 день. Оккупанты распределяют силы, накануне отведенные от Херсона, по всей линии фронта пытаясь укрепить свои позиции и обезопасить наземные коммуникации, по которым проходят логистические маршруты. На фоне этого не прекращаются обстрелы гражданской инфраструктуры нашей страны, включая и многострадальную Запорожскую АЭС. Усиливается и активность россиян в Беларуси, что вновь обострились опасения о подготовке нового наступления на северные области Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В Луганской области освобождены 12 населенных пунктов — спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

00:00 Оккупанты продолжают обстрелы украинских городов. Поступили сообщения о взрывах в Херсоне и в населенном пункте Шевченково, что на Харьковщине.

Информация за 18 ноября доступна в сводке: Война — день 268: перебои со светом, ожесточенные бои на Донбассе.

О происходившем 19 ноября читайте в материале: Война — день 269: оккупанты заливают кровью Донбасс и продолжают ракетный террор Украины

С данными за 20 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 270: оккупанты перебрасывают десантников на Луганщину и давят под Бахмутом