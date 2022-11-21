В Польше сделали неожиданное заявление по делу об упавшей ракете в Пшеводове

Участие украинских экспертов противоречило бы процедуре и интересам следствия

Польская прокуратура не даст согласие на участие украинских экспертов в расследовании взрыва, который случился в селе Пшеводов, недалеко от границы с Украиной.

Как сообщает издание Rzeczpospolita, причиной отказа называют отсутствие юридической возможности привлечения украинской стороны к расследованию инцидента. Кроме того, это противоречило бы процедуре и интересам следствия, поскольку рассматриваются все возможные версии, включая ту, по которой упавшая на территорию Польши ракета могла быть украинской ракетой ПВО.

Отмечается, что некоторые политики вводят общественность в заблуждение говоря, что к расследованию уже присоединились украинские и американские эксперты. На самом деле это не соответствует действительности.

18 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские эксперты уже приступили к работе на месте падения ракеты. Однако как сообщает Rzeczpospolit, украинские следователи не проводили никаких процессуальных действий, а прибыли в Пшеводов в конце проверки и лишь увидели обломки ракет и воронку.

Также государственный секретарь канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявлял, что в Пшеводове работает польско-американская следственная группа и что украинцы также попросили доступ к расследованию. В случае согласия с их сторон, Украина сможет получить доступ. Но, по словам Rzeczpospolit, американских экспертов и вовсе не было на месте.

В издании объяснили, что решение о расследовании и его направлениях принимает исключительно польская прокуратура. Даже глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера признал, что участие украинских наблюдателей является возможным, но, в то же время, это не означает, что они будут участвовать. Он объяснил, что "для этого необходимо соблюдение справедливости и смежных процедур".

Участие украинской стороны было бы возможным через международную комиссию по расследованию. Однако она еще не создана.

Напомним, что глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера, учитывая доказательства, предоставленные НАТО и Соединенными Штатами, заявил, чья ракета упала на территории польского Пшеводова.