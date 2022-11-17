Падение ракеты в Польше: стало известно, о чем США просили Украину

Украинские чиновники до сих пор настаивают, что упавший боеприпас был российского производства

Падение ракеты в польском Пшеводове, из-за которой погибло несколько человек, стало резонансным событием не только для Украины, но всего цивилизованного мира. Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что воронка, оставшаяся на месте взрыва, не могла быть оставлена боеприпасом от украинской системы ПВО, о чем не единожды заявлял во всеуслышание. При этом иностранным журналистам удалось узнать, что американские чиновники призывали официальный Киев выбирать "осторожные комментарии" для данной ситуации.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на собственные источники, передает "Телеграф". По данным СМИ, изначально с таким "предложением" к Зеленскому обратился советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Сообщается, будто бы именно этот чиновник почти сразу после официальной реакции украинской стороны созвонился с Зеленским. Именно в телефонном разговоре Салливан и попросил Украину быть более осторожной в тех словах, которые подбираются для описания произошедшего.

При этом отмечается, что Зеленский якобы просил о личной беседе с американским лидером Джо Байденом, но ему было в ней отказано. Вероятно, это связано с пребыванием Байдена на саммите стран G20, что проходил в Индонезии.

Добавим, что на трагический инцидент в Польше отреагировали лидеры многих стран мира, среди которых Турция, Франция и многие другие.

При этом польская сторона уже официально считает, что ракета, рухнувшая на территории их страны, принадлежала именно украинской системе ПВО. На это якобы указывают данные от экспертов из разных государств.

"Телеграф" уже рассказывал, чем это может обернуться для Украины и какой позитив способна принести даже такая непростая ситуация.