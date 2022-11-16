Взрыв ракеты в Польше: как отреагировали Украина и мир

Собрали реакцию передовых стран мира на инцидент в Польше

Падение и последующий взрыв ракет на территории Республики Польша вызвало невероятный фурор среди украинцев и жителей других государств. Гибель мирных жителей, которую за собой повлекла атака российской армии на Украину, является фактическим шагом Кремля к войне с НАТО.

Как же отреагировало мировое сообщество на произошедшее на приграничной польской территории, расскажет "Телеграф". К слову, отметим, что большинство западных СМИ, не боясь критики, на своих передовицах отметили — снаряд, рухнувший в Пшеводуве, был российским.

Украина

По словам украинского президента Владимира Зеленского, трагедия в Польше была лишь вопросом времени. Агрессия россии отобразилась и на других странах, о чем наше правительство не единожды предупреждало европейских партнеров.

"Террор не ограничивается нашими государственными границами. Уже расширялся на территорию Молдовы. А сегодня [инцидент произошел 15.11 – ред.] российские ракеты ударили по Польше, по территории нашей дружественной страны", — отметил политик.

Также он высказал соболезнования насчет погибших, а чуть позже – напрямую связался с польским коллегою Анджеем Дудой.

Отметим, что свою позицию высказал и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. В комментарии "Телеграфу" он подчеркнул: единственным виновником произошедшего является россия.

Польша

Польское руководство весьма встревожено – после того, как произошел взрыв ракет, было созвано экстренное заседание представителей правительства. Сообщалось, что войска НАТО находятся в состоянии готовности.

"Мы действуем спокойно и взвешено. На месте находятся польские солдаты. Нас поддерживают союзники, и обязательства выдержаны. Все лидеры, с которыми я сегодня говорил, убедили меня в поддержке союзников, придерживаясь всех положений НАТО, включительно со статьей 5", — сообщил президент Польши Анджей Дуда на специальном брифинге.

При этом он отметил, что пока следствие не будет окончено, он не готов ответить, чья именно ракета упала в Польше и кто ее запустил.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракета, ударившая вчера по приграничной с Украиной территории, с высокой вероятностью принадлежала украинской ПВО. При этом он опроверг, что имела место умышленная атака на территорию Польши.

Китай

Не обошли ситуацию вниманием и в КНР. На регулярном брифинге 16 ноября спикер китайского МИД Мао Нин подчеркнула – всем сторонам конфликта сейчас следует "сохранять спокойствие". Также она призвала страны призвать "выдержанность" в сложившихся обстоятельствах. Большей конкретики от Пекина ждать не пришлось.

Франция

В администрации французского лидера Эммануэля Макрона Польшу и другие государства призвали "максимально осторожно" действовать при установлении принадлежности ракеты, которая упала на территории Пшеводува. Также французские политики предостерегают стороны от дальнейшей эскалации войны.

США

Несмотря на высказывание полной поддержки и соболезнований польскому народу, Штаты весьма скрупулезно отнеслись к инциденту с ракетой. Они следят за происходящим расследованием, ожидая его результатов.

При этом американский лидер Джо Байден по время пресс-конференции на Бали заявил: он считает "маловероятным" возможность того, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена с территории рф.

Германия

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что неважно, чья ракета упала в Польше, важно, что это случилось из-за войны, которую развязала россия.

"Ужасное попадание ракеты в Польше нужно тщательно расследовать. Хорошо, что члены НАТО могут быстро это сделать. Нельзя делать каких-либо преждевременных выводов. Но одно очевидно: ничего этого не произошло бы, если бы не агрессивная война России против Украины", — отметил Шольц.

Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тем временем считает, что "могла произойти техническая ошибка", и "это может быть провокацией".

"Я должен уважать заявление россии. Для нас важно, что россия сказала, что этот случай к ним не имеет отношения. В дополнение ко всему этому, во время нашей встречи с Шольцом утром, он сказал, что следует детально исследовать это", — подчеркнул турецкий лидер.

Эстония

Эстонский президент Алар Карис заявил, что считает трагический инцидент "единичным случаем", который больше не должен повториться. При этом он призвал остановить российско-украинскую войну в кратчайшие сроки.

Финляндия

Финское правительство обратилось к Польше с предложением помощи во время расследования. МИД страны заинтересовано в том, чтобы помочь союзникам побыстрее выяснить все подробности инцидента. Уже после этого они готовы "действовать соответствующим образом".

россия

Никто не удивится, что российская сторона категорически не согласна с тем, что ракеты, убившие двух польских граждан, являются выпущенными ее солдатами. В МИД страны-агрессора уже заявили, что инцидент по Пшеводуве – краинская провокация. К слову, они также говорят, будто бы их специалисты идентифицировали обломки ракеты, как украинский снаряд С-300, что используется в системах ПВО.

Что же говорят иностранные эксперты, изучившие снимки с места происшествия, уже подробно расписывал "Телеграф".